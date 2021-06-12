Эта пара познакомилась во время автопробега, и здесь он сделал ей предложение. Смотрите, как это было

Новости Беларуси. Больше 200 километров в пути и десятки участников. Патриотический автопробег «За единую Беларусь!» 12 июня проложил путь из Могилева в Гомель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А следующие кадры подтверждают: такие акции объединяют не только города, но и судьбы.

Предложение руки и сердца своей девушке Александр сделал, пожалуй, в самой живописной точке маршрута – во дворце Румянцевых и Паскевичей, куда участники пробега заглянули на экскурсию. Символично, что познакомились молодые люди именно в дороге – во время одного из таких автопробегов.

Для большинства участников автопробеги стали уже традицией. Это еще одна возможность открыто выразить свою точку зрения. Среди тем, которые сегодня волнуют простых белорусов, в том числе и санкции западных партнеров.

Видим до какой степени сплачивается народ сейчас, против этого выступают и профсоюзы, и простые люди, и все абсолютно. Ничего, конечно же, у них не получится, потому как у нас есть лидер, есть правда в наших действиях, и мы, в принципе, ее отстоим. И никакие санкции не будут в нашей стране иметь того влияния и воздействия, на которое они рассчитывают.