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Эта пара познакомилась во время автопробега, и здесь он сделал ей предложение. Смотрите, как это было

12 июня 2021 13:47
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Новости Беларуси. Больше 200 километров в пути и десятки участников. Патриотический автопробег «За единую Беларусь!» 12 июня проложил путь из Могилева в Гомель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А следующие кадры подтверждают: такие акции объединяют не только города, но и судьбы.

Эта пара познакомилась во время автопробега, и здесь он сделал ей предложение. Смотрите, как это было-1

Предложение руки и сердца своей девушке Александр сделал, пожалуй, в самой живописной точке маршрута – во дворце Румянцевых и Паскевичей, куда участники пробега заглянули на экскурсию. Символично, что познакомились молодые люди именно в дороге – во время одного из таких автопробегов.

Эта пара познакомилась во время автопробега, и здесь он сделал ей предложение. Смотрите, как это было-4

Для большинства участников автопробеги стали уже традицией. Это еще одна возможность открыто выразить свою точку зрения. Среди тем, которые сегодня волнуют простых белорусов, в том числе и санкции западных партнеров.

Эта пара познакомилась во время автопробега, и здесь он сделал ей предложение. Смотрите, как это было-7

Видим до какой степени сплачивается народ сейчас, против этого выступают и профсоюзы, и простые люди, и все абсолютно. Ничего, конечно же, у них не получится, потому как у нас есть лидер, есть правда в наших действиях, и мы, в принципе, ее отстоим. И никакие санкции не будут в нашей стране иметь того влияния и воздействия, на которое они рассчитывают.

Эта пара познакомилась во время автопробега, и здесь он сделал ей предложение. Смотрите, как это было-10

Финальной точкой маршрута станет агрогородок Красный Берег, где находился один из детских концентрационных лагерей. В память о жертвах войны участники пробега возложат цветы и траурные венки к мемориалу.

# Государственная социальная политика # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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