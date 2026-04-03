В ГПК рассказали о более 160 проблемных документах на границе с начала года

С начала года на границе было выявлено более 160 проблемных документов. Об этом сообщает ГПК в своем Telegram-канале.

Основными причинами являются недействительные, просроченные или поврежденные паспорта, а также использование чужих или поддельных документов.

Среди нарушений ведомство называет попытки въезда без визы, поврежденные паспорта, недействительные документы из базы данных и несвоевременную замену после смены фамилии. Пограничному комитету напомнили о необходимости заблаговременной проверки всех документов перед выездом за границу.

Фото: Telegram-канал Пограничный комитет Беларуси