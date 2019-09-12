«Людей любить». Ему 91 год и он лечит уже четвёртое поколение. Уникальный сельский фельдшер живёт в Беларуси

Война сделала Сергея Шкляревского сиротой и закалила характер. Пахал по 5 га и мечтал стать железнодорожником. После освобождения мог устроиться у дяди в Ленинграде, но опоздание на полчаса стоило молодому слесарю увольнения. И это определило его судьбу. Летом 1945 года Сергей Иванович подал заявление в фельдшерско-акушерскую школу в Бобруйске. А затем был Балтийский флот и первая медицинская практика.

Сергей Шкляревский, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, почетный гражданин Минской области:

Я приехал в эту деревню 1 июля 1950 года в тельняшке, бескозырке. Участок здесь был очень тяжелый. 2.850 человек населения, 840 только детей до 14 лет.

Молодой фельдшер сражался с дифтерией и скарлатиной, как мог. Вводил пенициллин каждые 4 часа, возил на изоляцию детей за 30 км и все на лошади по разбитым дорогам. Как только появилась возможность привить, доставал трусливых малышей буквально из-под печи. За что Родина осталась благодарной. В 1966 году наградили орденом Ленина.

Сергей Шкляревский:

Тогда еще роды были на дому. Сейчас у меня в год двое детей рождаются, а тогда было по 70! Когда все нормально, получаешь такое удовлетворение, а если патология, то можно поседеть за ночь.

Благодаря Сергею Ивановичу, на свет появилось 100 малышей! Сегодня он лечит уже четвертое поколение и ставит диагноз на пороге. И в свои 91 боится только одного – уйти на пенсию. Этого боятся и местные. Галина Ивановна как сейчас помнит, как доктор спас ее от анафилактического шока. Галина Будкевич, местный житель:

Я плачу и плачу, чтобы Сергей Иванович жил. Всех смотрит и ночью, и днем. Слов нет!

Светлана Свинко, младшая медицинская сестра:

Как только ребенок переступит порог, так он сразу: «Сейчас тебе конфетку дам». Я с ним проработала 20 лет и он на меня никогда не ругался.

Всем из трехсот подопечных фельдшер прописывает зарядку с утра пораньше. На особом счету у доктора 100 человек. На обход всегда отправляется пешком, поговорить по душам есть с кем.

Вот и бывшая дорожница Александра Дмитриевна пережила инсульт, но в свои 83 года дом и огород держит на высоте.

Эта соседка помнит доктора еще и как заботливого депутата, когда сделали амбулаторию и назвали в поселке улицы. Галина Шакаль, местный житель:

Он вмешивался в неблагополучные семьи, придет мужик, напьется и воюет.

Этот дом фельдшер построил своими руками в далеком 1950 году. Чудо-сад разбили дочка с зятем. Свой сельский рай Сергей Иванович не променяет ни на какие острова!

Как в своей профессии не потерять вот это вдохновение? Сергей Шкляревский:

Людей любить. Стараться каждому человеку помочь, чем можешь.