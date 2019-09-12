Вот тебе и элитная «Панорама». Наркоманов увозят машинами, лифты затапливает, подъезд между арками проседает

Артур Кожедуб, заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда КУП «ЖКХ Центрального района г. Минска»:

У них была проблема затекания по шахте лифта при косом дожде. Данная проблема была оперативно устранена. Никаких сложностей не осталось. На текущий момент шахта лифта просохнет, и второй лифт будет включен, первый лифт у них работает без вопросов.

Я не считаю, что дом находится в аварийном состоянии, какие-либо ямы или угрозы обрушения, трещины по фасаду в данном жилом доме отсутствуют.

Последний раз я слышал, что молодёжь там собиралась на крыше, наверное, года полтора назад, на текущий момент такой проблемы нет.