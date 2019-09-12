Вот тебе и элитная «Панорама». Наркоманов увозят машинами, лифты затапливает, подъезд между арками проседает

Жители знаменитого дома на Сторожевской в отчаянии. Разбираемся в программе «Добро пожаловаться», почему многоэтажка в центре Минска превратилась в пристанище для бомжей!
Жители знаменитого дома на Сторожевской в отчаянии. Разбираемся в программе «Добро пожаловаться», почему многоэтажка в центре Минска превратилась в пристанище для бомжей!
Валерий Александрович, старший по подъезду дома по ул. Сторожевская, 8:
Сейчас теплое время суток, поэтому бомжи здесь редко бывают, а зимой они будут.
Александра Юрченко, жительница дома по ул. Сторожевская, 8:
Несколько раз тут целыми машинами наркоманов увозили.
Валерий Александрович жалуется – кроме статусной прописки хвастаться ему теперь больше нечем: трещины в стенах, старая канализация и огромные дыры в полу.
Валерий Александрович:
Дом престижный, казалось бы. Особенно наш подъезд: наверное, со слезами на глазах можно о нем говорить. Он несколько отделен от всего дома, он стоит между двумя арками. С годами он осел, поэтому возникают всякие проблемы.
Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ, профессор:
Сторожевка – это удивительное место, потому что оно было всегда некой входной зоной, въездом в Минск. А эти зоны имели огромное значение.
В последние месяцы к бедам жильцов присоединилась еще одна – в подъезде перестали работать лифты. Причины поломок, уверяют люди, дыры в фундаменте у подъезда! Здесь скапливается дождевая вода, попадает в лифтовую шахту и выводит из строя электронику.
Валерий Александрович:
Если обратить внимание, это наверняка не архитектурные излишества – этот сток, а сложившаяся годами яма. Дождь – вода вся собирается вся здесь под дом. Эта стенка уже восстановлена, она когда-то разрушилась, ее восстанавливали, и опять разрушается. Вода подтекает под крыльцо и собирается вся внизу.
Мольбы о помощи жильцов никто не услышал. Вместо того чтобы починить лифт в 12-этажке, коммунальщики попросту отключили его.
Жители дома по ул. Сторожевская, 8:
– Нам приходили чинить ребята «Беллифт». Абсолютно неадекватные два человека. По-моему, даже немного выпившие. Они ничего не сделали. Какая была проблема, такая и осталась. Почему затапливается лифт – потому что проблема с крышей. Когда дождь – течет. Это же, вообще, ненормально: когда дождь, лифты не работают!
– Встанешь в лифт и боишься: а вдруг не доеду?
Разгневанные жильцы приглашают съемочную группу нашей программы прокатиться на лифте. И предупреждают: такая поездка – это билет в один конец. Двери с первого нажатия кнопки закрываться не спешили. В процессе подъема был слышен сильный скрежет.
На крыше дома жильцы продолжают горький рассказ. Открыточный вид на столицу магнитом притягивает пьяные компании. Люди умоляли коммунальщиков заколотить наглухо дверь.
Валерий Александрович:
Я не могу сказать, где течёт, хотя сами лифтовые службы сказали, что именно течёт крыша.
Когда съемки этого сюжета были в самом разгаре, к дому неожиданно подъехала бригада коммунальщиков.
Разговор корреспондента СТВ с сотрудниками коммунальной службы:
– Службы всегда работают,
– Вы сегодня первый день?
– Сегодня – да. Все убираем, все делаем.
Жильцы уверяют – без вмешательства телевидения добиться внимания к проблеме было практически невозможно. Прибывшие службы успеют за считаные минуты навести марафет, на ремонт нужны годы.
Весь цокольный этаж дома полностью сдан под офисы, а это еще одно испытание для жильцов. Впрочем, больше всего людей беспокоит не это.
Валерий показывает съемочной группе СТВ еще одно помещение дома.
Валерий Александрович:
Здесь провал возник: идет канализация, и все там залило. Обычно это было мусоркой. В связи с вашим визитом, здесь более-менее убрано.
Чтобы помочь жителям дома наладить диалог с коммунальщиками, съемочная группа СТВ направляется в ЖКХ. Там уверяют – ситуация с домом на Сторожевской находится под контролем.
Артур Кожедуб, заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда КУП «ЖКХ Центрального района г. Минска»:
У них была проблема затекания по шахте лифта при косом дожде. Данная проблема была оперативно устранена. Никаких сложностей не осталось. На текущий момент шахта лифта просохнет, и второй лифт будет включен, первый лифт у них работает без вопросов.
Я не считаю, что дом находится в аварийном состоянии, какие-либо ямы или угрозы обрушения, трещины по фасаду в данном жилом доме отсутствуют.
Последний раз я слышал, что молодёжь там собиралась на крыше, наверное, года полтора назад, на текущий момент такой проблемы нет.
Больше всего жильцы подъезда боятся, что фундамент их знаменитого дома рухнет.
Валерий Александрович:
Мы читали вам письмо ЖКХ, которое говорит: мы вам ремонт в подъезде сделаем. Поскольку квартиры приватизированы, значит – подъезд ваш. Значит – делайте за свой счет.
Выслушав многочисленные претензии, в ЖЭУ дают разъяснение: ремонт подъезда не включен в годовой план. А это значит, жильцам придется либо раскошелиться самим, либо запастись терпением.
Дмитрий Корунный, главный инженер ЖЭУ Центрального района г. Минска:
С 1 августа 2019 года мы являемся обслуживающей организацией. Сейчас этот участок со всеми проблемами, какие там есть, мы приняли для обслуживания. То есть, все-таки, пытаемся это решать. От себя могу сказать, что будем в октябре обходить этот жилфонд, который уже нас. И если, действительно, подъезд нуждается в ремонте, то включим его в план на будущий год.
Чем закончится ремонтная эпопея на Сторожевской – узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий.