Домик Бабы-Яги и медведь-великан: в Копыле появился новый детский парк

Новости Беларуси. Уголок уюта и красоты. В Копыле появился новый детский парк, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Уголок уюта и красоты. В Копыле появился новый детский парк, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На его создание ушло полтора месяца. Открытие новой детской площадки приурочили к празднованию Дня города.
На небольшой площади расположились горки и качели, а вдоль троп можно увидеть сказочные места, даже домик Бабы-Яги.
Андрей Зенькович, мастер Копыльского жилищно-коммунального хозяйства:
Строиться новый микрорайон здесь и получается, что до ближайшего парка надо пройти километр. Люди приезжают, гуляют, и местные, и гости. Парк находится при заезде в город.
Благоустройство в Копыле идет полным ходом. Например, в дендропарке установили фигуру медведя. Деревянная скульптура сразу понравилась жителям города и стала новой фотозоной.