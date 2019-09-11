Домик Бабы-Яги и медведь-великан: в Копыле появился новый детский парк

Новости Беларуси. Уголок уюта и красоты. В Копыле появился новый детский парк, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На его создание ушло полтора месяца. Открытие новой детской площадки приурочили к празднованию Дня города.

На небольшой площади расположились горки и качели, а вдоль троп можно увидеть сказочные места, даже домик Бабы-Яги.





Андрей Зенькович, мастер Копыльского жилищно-коммунального хозяйства:

Строиться новый микрорайон здесь и получается, что до ближайшего парка надо пройти километр. Люди приезжают, гуляют, и местные, и гости. Парк находится при заезде в город.