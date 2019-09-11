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Домик Бабы-Яги и медведь-великан: в Копыле появился новый детский парк

11 сентября 2019 18:59
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Новости Беларуси. Уголок уюта и красоты. В Копыле появился новый детский парк, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Домик Бабы-Яги и медведь-великан: в Копыле появился новый детский парк-1

Домик Бабы-Яги и медведь-великан: в Копыле появился новый детский парк-3

На его создание ушло полтора месяца. Открытие новой детской площадки приурочили к празднованию Дня города.

Домик Бабы-Яги и медведь-великан: в Копыле появился новый детский парк-6

На небольшой площади расположились горки и качели, а вдоль троп можно увидеть сказочные места, даже домик Бабы-Яги.

Домик Бабы-Яги и медведь-великан: в Копыле появился новый детский парк-9



Андрей Зенькович, мастер Копыльского жилищно-коммунального хозяйства:
Строиться новый микрорайон здесь и получается, что до ближайшего парка надо пройти километр. Люди приезжают, гуляют, и местные, и гости. Парк находится при заезде в город.

Домик Бабы-Яги и медведь-великан: в Копыле появился новый детский парк-11



Благоустройство в Копыле идет полным ходом. Например, в дендропарке установили фигуру медведя. Деревянная скульптура сразу понравилась жителям города и стала новой фотозоной.

# Парки # общество # Андрей Зенькович # Фотофакт

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