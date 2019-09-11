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Рассказываем, как будет ходить транспорт в Минске на День города

11 сентября 2019 18:59
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Новости Беларуси. На выходных поток общественного транспорта к местам проведения праздничных мероприятий увеличат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Центром основной части торжеств станет проспект Победителей.

Рассказываем, как будет ходить транспорт в Минске на День города-1

14 сентября из-за проведения мотофестиваля с 13.00 дня до 21.00 остановочный пункт у Дворца спорта закроют. Изменит работу и метрополитен: в дневное время интервал движения поездов сократят до 5 минут, а в вечернее – до 3.

Рассказываем, как будет ходить транспорт в Минске на День города-4

15 сентября добраться в центр города без пробок можно будет лишь под землёй. Во время проведения массовых забегов интервал движения поездов также сократят до 3-х минут.

Мотопробег, пиротехническое шоу, рыцарские турниры: куда пойти в Минске на День города

Попасть на праздник танкистов в парк Победы будет проблематично, так что среди самых оптимальных вариантов – пешая прогулка от станции метро Немига, улицы Сапёров либо же Сторожовской.

Рассказываем, как будет ходить транспорт в Минске на День города-7

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
Начиная с 5 утра будет закрыт проспект Победителей, а с 7 утра будут закрыты прилегающие улицы Немига, Богдановича, Независимости и далее. Таким образом, весь общественный транспорт поедет в объезд. Большая часть маршрутов, проходящих по проспекту Независимости Немига, пойдут в объезд по улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, Бядули. Часть маршрутов пойдет по Орловской, Пушкина, Жукова.

Рассказываем, как будет ходить транспорт в Минске на День города-10

По окончании полумарафона работа общественных маршрутов будет восстановлена по прежним схемам. За исключением одного участка: на проспекте Машерова от Победителей до Даумана развернётся выставка военной техники.

Рассказываем, как будет ходить транспорт в Минске на День города-13

Дорогу откроют лишь к 23.00. Для удобного разъезда гостей на место отправят дополнительный состав.

# Общественный транспорт # общество # Алексей Косинский # Фотофакт

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