Рассказываем, как будет ходить транспорт в Минске на День города

Новости Беларуси. На выходных поток общественного транспорта к местам проведения праздничных мероприятий увеличат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Центром основной части торжеств станет проспект Победителей.

14 сентября из-за проведения мотофестиваля с 13.00 дня до 21.00 остановочный пункт у Дворца спорта закроют. Изменит работу и метрополитен: в дневное время интервал движения поездов сократят до 5 минут, а в вечернее – до 3.

15 сентября добраться в центр города без пробок можно будет лишь под землёй. Во время проведения массовых забегов интервал движения поездов также сократят до 3-х минут.

Мотопробег, пиротехническое шоу, рыцарские турниры: куда пойти в Минске на День города

Попасть на праздник танкистов в парк Победы будет проблематично, так что среди самых оптимальных вариантов – пешая прогулка от станции метро Немига, улицы Сапёров либо же Сторожовской.