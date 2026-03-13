Любовный треугольник в сюжете киберпреступления – рассказываем о фильме «Конституция Республики Беларусь»

Готовимся всей страной отметить День Конституции Республики Беларусь. Конечно, ждем подарки. Что нам приготовили кинематографисты? Рассказали наши гости.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Шлеменков, режиссер и Сергей Грош, сценарист.
Ольга Бурлакова, ведущая:
В Минске уже состоялась премьера вашего фильма «Конституция Республики Беларусь». Казалось бы, документалка. Если по названию сразу такое логическое мышление. Я думаю, у всех. Но, нет. Совсем не документалка. Почему выбор пал на такую тему? Что из этого получилось?
Евгений Шлеменков, режиссер:
Тема была изначально – Конституция Республики Беларусь. Находилась она в кейсе документальных фильмов. Долго общаясь на «Беларусьфильме» и с Министерством культуры, пришли к выводу, что нужно делать, если для молодежи мы делаем, если мы хотим заинтересовать молодежь, то нужно разговаривать современным, интересным, злободневным языком. Поэтому мы вплели туда очень аккуратно, очень тактично кибербезопасность. Сделали это молодежное кино. Фильм, получается, не столько про историю Конституции, сколько про ее практическое применение. Я каждый день сегодня как многодетный отец вижу в Viber сообщения из школы: сегодня такого подростка так обманули. Мы это довели до совершенства, связав это с конституционным правом, где и как могут обмануть нашу молодежь.
Ольга Бурлакова:
Очень правильная тема, очень нужная для страны, для молодежи в первую очередь. Действительно, как ее подать, чтобы поняли и приняли? Как вы решили в сценарии, как вы прописывали?
Сергей Грош, сценарист:
Здесь нужно было рисковать. Потому что тема Конституции Республики Беларусь – это заведомо документальная тема. Поэтому, чтобы получилось у нас лучшее подключение зрителя к материалу, фильму, мы приняли решение это все переводить чисто в игровую основу. В результате у нас получился любовный треугольник между главным героем, его девушкой и киберпреступницей, который завернут в сюжет киберпреступления. Поводом для которого является неправильная интерпретация киберпреступницей статей Конституции Республики Беларусь.
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