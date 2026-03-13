Любовный треугольник в сюжете киберпреступления – рассказываем о фильме «Конституция Республики Беларусь»

Ольга Бурлакова, ведущая: В Минске уже состоялась премьера вашего фильма «Конституция Республики Беларусь». Казалось бы, документалка. Если по названию сразу такое логическое мышление. Я думаю, у всех. Но, нет. Совсем не документалка. Почему выбор пал на такую тему? Что из этого получилось?

Евгений Шлеменков, режиссер:

Тема была изначально – Конституция Республики Беларусь. Находилась она в кейсе документальных фильмов. Долго общаясь на «Беларусьфильме» и с Министерством культуры, пришли к выводу, что нужно делать, если для молодежи мы делаем, если мы хотим заинтересовать молодежь, то нужно разговаривать современным, интересным, злободневным языком. Поэтому мы вплели туда очень аккуратно, очень тактично кибербезопасность. Сделали это молодежное кино. Фильм, получается, не столько про историю Конституции, сколько про ее практическое применение. Я каждый день сегодня как многодетный отец вижу в Viber сообщения из школы: сегодня такого подростка так обманули. Мы это довели до совершенства, связав это с конституционным правом, где и как могут обмануть нашу молодежь.

Ольга Бурлакова:

Очень правильная тема, очень нужная для страны, для молодежи в первую очередь. Действительно, как ее подать, чтобы поняли и приняли? Как вы решили в сценарии, как вы прописывали?