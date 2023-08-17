Намолот за день – 200 тыс. тонн. Почему конкуренция помогает уборочной, рассказали аграрии со стажем

Новости Беларуси. Работе аграриев, конечно, не позавидуешь, но с таких тружеников нужно брать пример всем. Республиканский каравай ежедневно прибавляет в весе, и в этом заслуга каждого, кто в эти дни трудится на хлебной ниве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погода позволяет нарастить темпы уборки, а вместе с ней растет и конкуренция среди механизаторов. На пятки опытным комбайнерам наступает молодежь. За почти спортивными баталиями на полях следила Юлия Мычка.

На полях Чериковского района кипят нешуточные страсти. После того как семейный экипаж Николая и Олега Клиндуховых стал первым тысячником в районе, между передовиками 2022-го и 2023 годов разгорелся, нет, не спор, а еще больший азарт. Разница между лидерами жатвы была всего в одну тонну. Но семейному подряду подойти к рекордному рубежу удалось первым. Такие золотые баталии в поле для семьи Клиндуховых уже стали традицией. Все три сына Николая в разные годы помогали отцу собирать урожай.

Николай Клиндухов, механизатор сельхозпредприятия «Чериковрайагропромтехснаб»:

Самый младший был со мной с двух лет, катался на тракторе. А сейчас Олег решил по отцовским стопам поработать. Может, пойдет когда-нибудь и комбайнером поработает.

Олег Клиндухов, помощник механизатора сельхозпредприятия «Чериковрайагропромтехснаб»:

Отец работает же 30 лет на комбайне, и так получилось, что я пришел из армии, пошел вместе с ним на комбайн, и как раз в тот момент вышла рекордная сумма – 2 тысячи тонн на одном комбайне.

Не соперники, а конкуренты Клиндуховых – дуэт из друзей Евгения Смоловского и Михаила Вопрючкова. Они ребята суеверные, к уборке подошли как главному сельскохозяйственному экзамену года. Чтобы фортуна на поле не отвернулась, комбайн не сломался, а бункер наполнялся, не брились с первого дня кампании. Благо дресс-код в поле это позволяет. И только стоило старшему комбайнеру попрощаться с бородой, как техника вышла из строя.

Евгений Смоловский, механизатор сельхозпредприятия «Чериковрайагропромтехснаб»:

Я молодой, у меня спортивный интерес. То есть хочу быть всегда первым.

– Получается?

– Да. Чуть-чуть проиграли, потом наверстали.

– Расстроились?

– Чуть-чуть. Сейчас опять первые. Поэтому все нагнали. Сейчас комбайны убирают яровой ячмень. Основная его часть – это госзаказ для пивоваренных заводов. И пока погода позволяет, такой дух соперничества между аграриями хозяйству только на руку.

Евгений Сучков, главный агроном сельхозпредприятия «Чериковрайагропромтехснаб»:

Интересно смотреть, как они соревнуются за каждый клочок земли, за каждое зернышко, но для меня главное, чтобы они убрали качественно все, чтобы сохранили все зерно. То есть я еще смотрю на то, чтобы они быстро не ездили, соблюдали скорость при уборке, тоже нужно учитывать это. А то, что между ними соревнования, мне только на руку. Чем быстрее уберут, тем лучше будет.

В это же время чествуют и новых чемпионов. Вторые тысячники района только-только подошли к заветному рубежу и теперь получают слова благодарности и ценные подарки. Первая жатва – и уже в числе лидеров водитель Евгений Якушев.