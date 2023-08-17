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Намолот за день – 200 тыс. тонн. Почему конкуренция помогает уборочной, рассказали аграрии со стажем

17 августа 2023 19:05
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Новости Беларуси. Работе аграриев, конечно, не позавидуешь, но с таких тружеников нужно брать пример всем. Республиканский каравай ежедневно прибавляет в весе, и в этом заслуга каждого, кто в эти дни трудится на хлебной ниве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погода позволяет нарастить темпы уборки, а вместе с ней растет и конкуренция среди механизаторов. На пятки опытным комбайнерам наступает молодежь.

За почти спортивными баталиями на полях следила Юлия Мычка.

Намолот за день – 200 тыс. тонн. Почему конкуренция помогает уборочной, рассказали аграрии со стажем-1

На полях Чериковского района кипят нешуточные страсти. После того как семейный экипаж Николая и Олега Клиндуховых стал первым тысячником в районе, между передовиками 2022-го и 2023 годов разгорелся, нет, не спор, а еще больший азарт. Разница между лидерами жатвы была всего в одну тонну. Но семейному подряду подойти к рекордному рубежу удалось первым. Такие золотые баталии в поле для семьи Клиндуховых уже стали традицией. Все три сына Николая в разные годы помогали отцу собирать урожай.

Намолот за день – 200 тыс. тонн. Почему конкуренция помогает уборочной, рассказали аграрии со стажем-4

Николай Клиндухов, механизатор сельхозпредприятия «Чериковрайагропромтехснаб»:
Самый младший был со мной с двух лет, катался на тракторе. А сейчас Олег решил по отцовским стопам поработать. Может, пойдет когда-нибудь и комбайнером поработает.

Намолот за день – 200 тыс. тонн. Почему конкуренция помогает уборочной, рассказали аграрии со стажем-7

Олег Клиндухов, помощник механизатора сельхозпредприятия «Чериковрайагропромтехснаб»:
Отец работает же 30 лет на комбайне, и так получилось, что я пришел из армии, пошел вместе с ним на комбайн, и как раз в тот момент вышла рекордная сумма – 2 тысячи тонн на одном комбайне.

Намолот за день – 200 тыс. тонн. Почему конкуренция помогает уборочной, рассказали аграрии со стажем-10

Не соперники, а конкуренты Клиндуховых – дуэт из друзей Евгения Смоловского и Михаила Вопрючкова. Они ребята суеверные, к уборке подошли как главному сельскохозяйственному экзамену года. Чтобы фортуна на поле не отвернулась, комбайн не сломался, а бункер наполнялся, не брились с первого дня кампании. Благо дресс-код в поле это позволяет. И только стоило старшему комбайнеру попрощаться с бородой, как техника вышла из строя.

Намолот за день – 200 тыс. тонн. Почему конкуренция помогает уборочной, рассказали аграрии со стажем-13

Евгений Смоловский, механизатор сельхозпредприятия «Чериковрайагропромтехснаб»:
Я молодой, у меня спортивный интерес. То есть хочу быть всегда первым.
– Получается?
– Да. Чуть-чуть проиграли, потом наверстали.
– Расстроились?
– Чуть-чуть. Сейчас опять первые. Поэтому все нагнали.

Сейчас комбайны убирают яровой ячмень. Основная его часть – это госзаказ для пивоваренных заводов. И пока погода позволяет, такой дух соперничества между аграриями хозяйству только на руку.

Намолот за день – 200 тыс. тонн. Почему конкуренция помогает уборочной, рассказали аграрии со стажем-16

Евгений Сучков, главный агроном сельхозпредприятия «Чериковрайагропромтехснаб»:
Интересно смотреть, как они соревнуются за каждый клочок земли, за каждое зернышко, но для меня главное, чтобы они убрали качественно все, чтобы сохранили все зерно. То есть я еще смотрю на то, чтобы они быстро не ездили, соблюдали скорость при уборке, тоже нужно учитывать это. А то, что между ними соревнования, мне только на руку. Чем быстрее уберут, тем лучше будет.

Намолот за день – 200 тыс. тонн. Почему конкуренция помогает уборочной, рассказали аграрии со стажем-19

В это же время чествуют и новых чемпионов. Вторые тысячники района только-только подошли к заветному рубежу и теперь получают слова благодарности и ценные подарки. Первая жатва – и уже в числе лидеров водитель Евгений Якушев.

Намолот за день – 200 тыс. тонн. Почему конкуренция помогает уборочной, рассказали аграрии со стажем-22

Евгений Якушев, водитель сельхозпредприятия «Езерский»:
Всегда хотелось попробовать, что такое жатва. Хлеб возить нелегко. Первая тысяча далась быстро, потому что урожайность хорошая.

Оставшиеся гектары механизаторы проходят на повышенных скоростях. Намолот зерна в день теперь составляет свыше 200 тысяч тонн. Южные регионы планируют завершить страду через три дня. Северные должны убрать культуры с полей к 25 августа.

# Уборочная кампания # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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