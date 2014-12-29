Любовь, похожая на сон: необычные семейные истории

Отчет этой истории начался не так давно. Ваня и Настя познакомились случайно в кафе. Своей улыбкой и обаянием девушка привлекла молодого человека. Привлекла так, что навеки.

Анастасия признаётся, что ждала этого. Но когда Иван сделал предложение, была всё равно удивлена. С одной стороны ты ждёшь, а с другой - думаешь: «Ну как это может произойти со мной?».

Они с первого дня общались довольно открыто и говорили друг другу, что всё серьёзно. Что настоящей любви нет срока давности.

Свой незабываемый праздник молодожёны свадебную атрибутику сделали в стиле Hand Made.

Владимир и Талина Соколовы:

Это было 12 апреля 1962 года, когда мы назначили друг другу свидание на пятницу. Я пришла, а его нет.

Только на свадьбе он признался, что действительно не приходил. На то были свои причины.

12 апреля Владимир Иванович и Талина Анатольевна помнят до сих пор. Провинциальный городок. Дом культуры. Она местная - он столичный парень. Но однажды после 2-летней переписки всё-таки был сделан решительный шаг.

Свадебных хлопот у пары и вовсе не было. Сегодня предложение, сегодня же - и свадьба.

Уже 50 лет они живут душа в душу. Когда-то он ей написал: «Я влюбился!». А она ответила: «Я могу только понравиться!». «Нравиться могут многие, а пот любить можно только одну!»

На сегодня Талина Анатольевна точно уверена: это была любовь.

Это истинное счастье - встретить своего человека. Того, кто будет принимать вас такими, какие вы есть. И сколько бы у вас времени не было, вам всегда его будет мало. Так что давайте начинать с вечности!