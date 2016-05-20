Дни Риги в Минске: 20 мая в «Чижовка-Арене» пройдет товарищеский хоккейный матч, на Ратушной площади – джазовый концерт

Новости Беларуси. В белорусской столице продолжаются Дни Риги. Латвийскую делегацию возглавляет председатель Рижской думы Нил Ушаков. На 20 мая запланированы переговоры в Городской ратуше и деловые встречи в технопарке. Также на центральном столичном рынке откроется павильон с рижскими продуктами. А в комплексе «Чижовка-Арена» пройдет товарищеский матч по хоккею между молодежными командами двух стран.

В 8 вечера на Ратушной площади состоится концерт джазовой музыки, в котором примут участие лучшие исполнители из Латвии.

Дни Риги в Минске стартовали накануне в концертном зале «Верхний город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армандс Крузе, руководитель стратегического управления департамента городского развития Рижской Думы (Латвия):

В Беларуси очень хорошо сохранилось машиностроение. Молодцы. А в Латвии очень высоко развита технологическая составляющая. Давайте вместе это складывать и строить совместные продукты.