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Дни Риги в Минске: 20 мая в «Чижовка-Арене» пройдет товарищеский хоккейный матч, на Ратушной площади – джазовый концерт

20 мая 2016 06:31
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Новости Беларуси. В белорусской столице продолжаются Дни Риги. Латвийскую делегацию возглавляет председатель Рижской думы Нил Ушаков. На 20 мая запланированы переговоры в Городской ратуше и деловые встречи в технопарке. Также на центральном столичном рынке откроется павильон с рижскими продуктами. А в комплексе «Чижовка-Арена» пройдет товарищеский матч по хоккею между молодежными командами двух стран.

В 8 вечера на Ратушной площади состоится концерт джазовой музыки, в котором примут участие лучшие исполнители из Латвии.

Дни Риги в Минске стартовали накануне в концертном зале «Верхний город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армандс Крузе, руководитель стратегического управления департамента городского развития Рижской Думы (Латвия):
В Беларуси очень хорошо сохранилось машиностроение. Молодцы. А в Латвии очень высоко развита технологическая составляющая. Давайте вместе это складывать и строить совместные продукты.

# общество # Беларусь-Латвия # Армандс Крузе

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