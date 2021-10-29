«Быть патриотом – это выполнять свой воинский долг». Что изменилось у военных в Год народного единства?

Новости Беларуси. Клятва с особым смыслом для каждого, но единым посылом для всех – защищать страну. Войсковая часть 3310 начала свою историю с далекого 1932 года. Одной из главных задач, решаемых частью, тогда была ликвидация неразорвавшихся авиационных боеприпасов. В 90-е войсковая часть была включена в состав внутренних войск МВД. Сегодня бойцы части выполняют задачи по охране общественного порядка, обеспечение безопасности высших должностных лиц нашего государства и иностранных государств в Национальном аэропорту Минск. О том, как пополнить ряды защитников узнали в студии программы «Большой город» на СТВ у Андрея Бурого, заместителя командира по идеологической работе в/ч 3310. Юлия Алексеюк, ведущая:

Если вернуться к событиям прошлого года. Военные, не жалея сил, отстаивали нашу страну, отстояли, к счастью, все хорошо. А каким это время было для вас и ваших бойцов?

Андрей Бурый, заместитель командира по идеологической работе в/ч 3310:

Напряженным. Но хочу вам сказать, что это не первый такой год. Служу я не много, всего лишь 24 года, всякое бывало. Единственный спокойный выборный год, который был, это 2015-й более-менее. А так все то же самое было. Этот год отличался тем, что подключились новые средства информации. Да, было немножко напряженно, но офицеры, прапорщики, военнослужащие контрактной службы, да и бойцы достойно себя проявили. Уверенность более старших офицеров передавалась младшим, солдатам. И бойцы, видя уверенность своих командиров, естественно, выполнили все задачи. Юлия Алексеюк:

Нынешний год знаковый для нашей страны, особенный для белорусского общества, Год народного единства. Расскажите, какие мероприятия вы проводите в этом году и что поменялось у вас?

Андрей Бурый:

Этот год был объявлен Президентом годом народного единства. Естественно, в государстве есть план, в нашем соединении есть план мероприятий в той части его проведения, которая касается нас. Что мы проводили? Да то, что мы и обсуждали: день открытых дверей, создание военно-патриотического клуба, совместные с учениками военизированные эстафеты, выезд в школы для проведения лекций, общение с детишками. В общем, все то, что мы проводим всегда, ежегодно, то мы и проводили в Год народного единства. Но только с двойным или тройным усилием. Юлия Алексеюк:

Белорусы в принципе были патриотами, но это всегда было где-то внутри. Мы знали о подвигах наших бабушек, дедушек, но в последнее время начали об этом больше говорить. И мне интересно, что такое патриотизм для вас.