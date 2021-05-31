Любовь Черкашина о буллинге в социальных сетях: «Не могу пока научиться не реагировать на это»

Ольга Коршун, ведущая: Сейчас многие люди сталкиваются с хейтом и буллингом в социальных сетях, тем более известные люди: и спортсмены, и исполнители, политики, журналисты. Как вы реагируете на негативные комментарии? Сталкивались ли вы с откровенным хейтом в социальных сетях?

Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр:

Я не могу пока научиться не реагировать на это. Максимально стараюсь выждать какое-то время, понять, почему это меня затрагивает. Безусловно, эту грязь не оставляю на своей странице, потому что мы убираем свои дома, я убираю свою страничку, это мой дом. Не надо со своим уставом приходить ко мне. Я не рассказываю, как вам жить, вы не рассказывайте, как мне жить. Бывают веселые случаи в личные сообщения приходят. Удивляет, что я этого человека вообще первый раз в жизни вижу и думаю: почему, из-за чего? Пытаюсь понять и думаю, может, действительно что-то у меня, потом думаю про этого человека, потом вообще перестаю думать про эту ситуацию. Бывают моменты, когда я останавливаюсь и говорю: «Все, Люба, у тебя есть чем заняться в жизни, поэтому блокируй и до свидания».

Я не умею на 100 % вычеркнуть какого-то человека, который как-то сумел нагадить. Я сохраняю эти скриншоты, мне просто потом даже интересно, если я когда-то встречу этого человека, я просто спрошу: почему ты это делал, из-за чего, почему ты считаешь, что вот эта вещь должна остаться безнаказанной? Почему, если в жизни ты это сделаешь, то это будет наказано, а если в виртуальном пространстве, то ты считаешь возможным «облить помоями» человека, которого ты в жизни не видел? Для меня это нонсенс. Как это возможно? Там же не подбирают слова, там некорректные слова. Достаточное количество у меня есть сохраненных, ждут своего часа.