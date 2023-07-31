Любой белорус сможет получить медпомощь за личные средства в любой день. О каких услугах идёт речь?

Новости Беларуси. В нашей стране доступность, а самое главное, качество медицинской помощи на высоком уровне. Это касается всех направлений, в том числе офтальмологического, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клиники укомплектованы необходимым диагностическим оборудованием. А с начала августа в медучреждениях расширят спектр платных медицинских услуг.

Министерство здравоохранения проводит эксперимент, согласно которому любой белорус в выходные и праздничные дни сможет получить помощь за личные средства. Речь не только о диагностических, но и лечебных процедурах. Участвует в эксперименте и 10-я больница. Подробнее в материале Екатерины Капылович.

С ухудшением зрения у Нины Тиханович сразу изменилась жизнь. Сложно стало не только выполнять элементарные бытовые функции. Передвигаться теперь она может лишь в сопровождении дочери. За исполнением единственного желания – снова видеть – пенсионерка обратилась к офтальмологам 10-й городской больницы. Потому что знает: здесь помогут увидеть мир широко раскрытыми глазами.

Нина Тиханович, пациент 10-й городской клинической больницы Минска:

Стала плохо видеть глазом и пришла. Хорошо обслуживают девчата, молодцы, Все нежно, аккуратно.

– Чтобы не испугать?

– Да, чтобы клиента не испугать.

Екатерина Капылович, корреспондент:

В Республиканском центре офтальмологии предлагают диагностику на ультрасовременном оборудовании. Например, с помощью этого фороптера можно быстро и качественно определить остроту зрения. А значит, подобрать идеальные очки для пациента. Одна из наиболее популярных у белорусов глазных манипуляций – коррекция зрения. В большинстве случаев с такой операцией справляется стандартный лазер. Однако пациентам с «особенными» глазами здесь тоже помогут.

Елена Герасименко, врач-офтальмолог 10-й городской клинической больницы Минска:

Есть тонкие роговицы, есть еще особенности анатомии – очень крутые или плоские, которые требуют специального лазера. И такой лазер, фемтосекундный, в нашем отделении есть. Это уникальное оборудование, в других коммерческих центрах и государственных центрах Минска его нет.

Игорь Заборовский, заведующий отделением лазерной микрохирургии 10-й городской клинической больницы Минска:

Мы делаем все, причем в большом объеме. Ежегодно порядка 20 тысяч лазерных операций проводится у нас. Они проводятся как на бюджетной основе (при сахарном диабете, глаукоме, близорукости), так и на платной основе. Это в основном лазерные коррекции зрения. Помимо этого, мы проводим такие серьезные манипуляции, как трансплантация роговицы с использованием фемтосекундного лазера, что доступно только в одном месте в Республике Беларусь.

С начала августа в клинике расширят спектр платных медицинских услуг: 10-я больница участвует в эксперименте Министерства здравоохранения. Согласно которому любой белорус в выходные и праздничные дни сможет получить платные медуслуги. Причем не только диагностические, но и лечебные.

Амина Хаддад, заведующая отделом по внебюджетной деятельности 10-й городской клинической больницы Минска:

С учетом того, что мы республиканский центр, очень многие люди приезжают к нам из регионов и областей. И они часто высказываются, интересуются, можно ли провести операции в выходные либо праздничные дни. Им так удобно: приехал в пятницу, прооперировался в субботу и воскресенье и в понедельник выписался, поехал домой. И благодаря этому эксперименту мы имеем такую возможность – оказать людям такую помощь. Для их удобства. И, конечно, для нас тоже.