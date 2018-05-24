«Люблю, чтобы город был в чистоте». Лучшего водителя поливомоечных машин выбрали в Минске

Александр Николаевич в профессии 10 лет. Первым его железным конем стал трактор. А вот нынешняя работа приносит не только материальный достаток, но и душевное удовлетворение. В конкурсе он лучше всех выполнил два задания: на отлично продемонстрировал знания в теории вождения, правильной очистки дороги и навыках медпомощи, а затем показал мастер-класс по идеальной уборке дороги.