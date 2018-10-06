«Любая мама будет счастлива водить сюда своего ребёночка»: в Новогрудке впервые за последние 27 лет открыли детский сад

Новости Беларуси. Долгожданное событие в Новогрудке: впервые за последние 27 лет открылся новый детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разместился он в молодом микрорайоне города, где сейчас активно строятся многоэтажки для молодых и многодетных семей. В последнее время особенно назрел вопрос дошкольного образования шаговой доступности. Акцент в детском саду сделали на здоровье. Как это выглядит на практике – в материале корреспондента Галины Буро.

Вероника Мигаль с маленьким Севой первым делом облюбовали качели в их новом детском саду. Молодой маме скоро выходить из декретного отпуска на работу.

И так удачно совпало, что сад построили как раз практически возле дома. «Событие, эпохальное для нашей новогрудской земли»: в Новогрудке построили детский сад Новый объект как два в одном: построен на 190 детей, чем решает проблему дефицита мест в детских садах, к тому же здесь создано около 60 рабочих мест.

Особенно нравится родителям направленность сада – физкультурно-оздоровительная.

А также бассейн, тренажеры, ионизаторы воздуха и бактерицидные лампы в каждой группе.

Галина Буро, СТВ:

Медицинский блок – особенность этого детского сада. Здесь ребенок может получить физиотерапию и массаж. Планируют даже создание санаторные группы для детей, которые часто болеют.

Современное оборудование в комплексе с новейшими методиками дошкольного воспитания. В планах – развивать таланы детей и сделать больший упор на работу с речью.

Светлана Каткова, заведующая ясли-садом № 12 Новогрудка:

Будем создавать, будем дорабатывать, чтобы мы могли, используя нашу базу, еще плюс и зарабатывать и какие-то финансы. То есть, возможно, откроем платную группу с кратковременным пребыванием детей. Для родителей, которые не будут иметь возможность платно, может быть, будем бесплатно проводить, открывать адаптационные группы либо прогулочные площадки.

Детский сад в Новогрудке – за 2018 год уже четвертый новый дошкольный объект в одной только Гродненской области. Ведь именно на этот год выпал пик их востребованности.

Специалисты говорят о цикличности всплесков рождаемости. Два последних были в 1983 году и в 2015, то есть как раз три года назад. Сейчас те дети готовы идти в детский сад. В стране учитывают эту тенденцию.

Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

В следующем году откроется еще три детских сада – в Островце, в Гродно и в Лиде. Через год – в городе Скидель.