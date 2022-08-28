«Лёгких денег не бывает». Как продвигается громкое дело о коррупционере-агрономе из «Сынковичей»?

Новости Беларуси. В сельском хозяйстве не все так гладко. Бывают и сложные случаи. Это уже поле для деятельности Генеральной прокуратуры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Специалисты отмечают, что нарушений меньше не становится. Причем размах – от замалчивания фактов падежа скота до крупнейших коррупционных схем.

И здесь статус предприятия не имеет значения. Взор правоохранителей может упасть на любого игрока рынка, будь он заранее на хорошем или на плохом счету. Сельхозкооператив «Сынковичи» – флагман Зельвенского района, в карман государства лезть не привыкли, рассчитывают исключительно на себя. В месяц доход от реализации продукции – более трех миллионов рублей. По мнению руководителя, за такими показателями в первую очередь стоит дисциплина на местах.

Дмитрий Дешко, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Сынковичи»:

Я работаю на предприятии уже 12 год. Первые года люди не понимали, как можно ходить на работу в восемь утра. Некоторые нерадивые приходили на работу в полдевятого, кого-то в 10 будили. Но со временем люди поняли, что тот человек, который работает качественно, своевременно выполняет свои обязанности, у него на порядок зарплата выше. А тот, который нерадивый, он работает больше на хозяйство. Потому что там депремирование, там недополучил. Человеку труда и работы – почет и уважение.

Но в марте 2021 года система дала сбой. Прокурорская проверка выявила факты закупки средств защиты растений без предусмотренного законодательством тендера на сумму в сотни тысяч долларов США. Этой весной история повторилась – покупать у нужных поставщиков продолжили, но уже за приятные чаевые. За пять лет главный агроном в качестве взятки получил порядка 4 000 долларов. И хоть сумма для хозяйства смешная, от уголовной ответственности этот факт не освобождает.

Вадим Кожецкий, и. о. прокурора Зельвенского района:

В ходе разбирательства фигурант вел себя достаточно нервозно. Он понимал, что он совершил, понимал противоправность своих действий. Добровольно выдал полученные суммы взяток. И, как многие коллеги, поддался на соблазн легких денег, скорейшего заработка. Грязные деньги как наркотик. Полученные финансовые дозы он исправно фиксировал в ежедневнике. Фигурант дела продолжает трудиться на вверенных ему полях, во время уборочной каждый на счету, а взятка профессионализма не лишает. Первая запись в трудовой – «Сынковичи», помощник комбайнера, потом стезя агронома. В сумме 20 лет на одном месте, поэтому настоящее раскаивание приходит с мыслями о будущем за колючей проволокой.

У нас тендер проходит. Это была благодарность за то, что мы выставляем препараты, тендер которых может реализовать данная компания. Предлагают такое, тяжело от этого отказаться. Но на данный момент я понял, что легких денег не бывает. Есть над чем задуматься и есть смысл понять, как жить дальше.