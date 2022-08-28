«Мы должны это убрать». Гракун о коррупционерах и взяточниках в сельском хозяйстве

Новости Беларуси. В сельском хозяйстве не все так гладко. Бывают и сложные случаи. Это уже поле для деятельности Генеральной прокуратуры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Специалисты отмечают, что нарушений меньше не становится. Причем размах – от замалчивания фактов падежа скота до крупнейших коррупционных схем.

Самые резонансные случаи в расследовании нашего корреспондента Константина Герцева.

Месяц без руководителя! Работники барановичской птицефабрики бьют тревогу – новостные порталы включили бешеный принтер: в начале августа на предприятии появились люди в балаклавах, один за одним прошли обыски в высоких кабинетах. Позже станет известно: дружеские конверты, как и их содержимое, попали в поле зрения правоохранителей.