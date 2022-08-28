«Мы должны это убрать». Гракун о коррупционерах и взяточниках в сельском хозяйстве
Новости Беларуси. В сельском хозяйстве не все так гладко. Бывают и сложные случаи. Это уже поле для деятельности Генеральной прокуратуры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Специалисты отмечают, что нарушений меньше не становится. Причем размах – от замалчивания фактов падежа скота до крупнейших коррупционных схем.
Самые резонансные случаи в расследовании нашего корреспондента Константина Герцева.
Месяц без руководителя! Работники барановичской птицефабрики бьют тревогу – новостные порталы включили бешеный принтер: в начале августа на предприятии появились люди в балаклавах, один за одним прошли обыски в высоких кабинетах. Позже станет известно: дружеские конверты, как и их содержимое, попали в поле зрения правоохранителей.
Константин Герцев, корреспондент:
Птицефабрика «Дружба» – одна из крупнейших сельхозорганизаций Брестской области, по площади равная четырем Барановичам. Более 20,5 тысячи гектаров сельхозугодий, численность птицы – более 4,5 миллиона голов. И вроде бы честный и проверенный игрок на рынке, который выполняет свои обязательства как перед государством, так и частными партнерами. Но вначале августа этого года один из руководителей предприятия становится фигурантом уголовного дела. Как уже установит следствие, за лоббирование интересов частной компании при заключении договоров он получил взятку в размере 6 500 долларов США. На данном этапе проверяется причастность лица к совершению других коррупционных махинаций. Санкцией заместителя генерального прокурора он помещен под стражу. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам предварительного расследования.
Коррупция – болезнь общества, а борьба с ней – принципиальная и последовательная линия Президента Лукашенко. На заре своей политической карьеры он возглавлял профильную комиссию в Верховном Совете. Поэтому выверенный временем оборот «неприкасаемых нет» звучит громко и часто. Особенно сейчас, когда успех уборочной – залог продовольственной безопасности страны.
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Ради каких-то нескольких разгильдяев нельзя сравнивать сельское хозяйство, что оно криминальное или плохо работает. Если находятся такие случаи, что где-то кто-то что-то ворует, особенно в это время, не осознавая. Хотя, я думаю, на селе все должны осознавать, что мы должны это убрать, обеспечить продовольственную безопасность страны. Поэтому с такими людьми мы либо расстаемся, либо принимаем соответствующие решения.
«Легких денег не бывает». Как продвигается громкое дело о коррупционере-агрономе из «Сынковичей»? Читайте здесь.