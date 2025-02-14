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32 тыс. тонн пельменей съедают белорусы за год! На брестском заводе рассказали о знаменитых подушечках

14 февраля 2025 15:06
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Качество – всего восемь букв, а сколько смысла! Для белорусов это стиль жизни и даже национальная черта. Качественную тональность задает глава государства, объявив, что эта пятилетка пройдет под эгидой качества. А еще в нашу жизнь вернулась добрая традиция присваивать почетный знак лучшим производителям товаров и услуг. Сегодня мы уже знаем имена победителей, и они навсегда войдут в историю суверенной Беларуси. Но что стоит за этим знаком? Сколько времени, сил, экспериментов стоила каждая из этих побед, и, главное, кто эти люди, что привели свой товар к вершине успеха? Покажем их в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

32 тыс. тонн пельменей съедают белорусы за год! На брестском заводе рассказали о знаменитых подушечках-2

Если бы Брест нужно было узнать по одному продукту, в числе претендентов точно оказалась бы мясная подушечка. Уже 17 лет эти пельмени узнают не только с первого взгляда, но и вкуса. Тонкое тесто собственного производства, только охлажденное мясо, натуральные специи – чеснок, перец, соль. Домашнюю рецептуру на предприятии смогли масштабировать под промышленное производство. Фигурный край подушечки на выходе роднит нас не с итальянскими равиоли, а с белорусским орнаментом.

32 тыс. тонн пельменей съедают белорусы за год! На брестском заводе рассказали о знаменитых подушечках-4

Елена Равба, ведущий инженер-технолог по новым видам предприятия «Брестский мясокомбинат»:
На тот момент все пельмени в Республике Беларусь были круглые или в форме ушка. А мы решили удивить и сделали ставки на необычную форму. Действительно не прогадали. Непросто создать продукт, который полюбился многим. Нужно еще и удержать качество, удержать это вкус. Потому что потребитель его знает, он его выбирает, на него нацелен, и подвести его нельзя. 

32 тыс. тонн пельменей съедают белорусы за год! На брестском заводе рассказали о знаменитых подушечках-6

Если за год белорусы съедают 32 тысячи тонн, или, чтобы вам легко было представить, 71 БЕЛАЗ пельменей, то треть приходится именно на брестскую подушечку. Ежегодно их объем производства прирастает и за последние пять лет увеличился вдвое. Государственный знак качества – это взаимная любовь потребителей и тех, кто поистине отдается своему делу.

32 тыс. тонн пельменей съедают белорусы за год! На брестском заводе рассказали о знаменитых подушечках-8

Светлана Березюк, начальник отдела стандартизации и сертификации предприятия «Брестский мясокомбинат»:
Сейчас уже в первый ряд выходят пожелания наших потребителей, которые мы принимаем, стараемся понять и воплотить в нашу мясную продукцию. Входной, производственный контроль осуществляется непосредственно нашей аккредитованной лабораторией, а также специалистами других подразделений. 

Подробности смотрите в видео.

# Предприятия Беларуси # Госнаграды

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