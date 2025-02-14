32 тыс. тонн пельменей съедают белорусы за год! На брестском заводе рассказали о знаменитых подушечках

Качество – всего восемь букв, а сколько смысла! Для белорусов это стиль жизни и даже национальная черта. Качественную тональность задает глава государства, объявив, что эта пятилетка пройдет под эгидой качества. А еще в нашу жизнь вернулась добрая традиция присваивать почетный знак лучшим производителям товаров и услуг. Сегодня мы уже знаем имена победителей, и они навсегда войдут в историю суверенной Беларуси. Но что стоит за этим знаком? Сколько времени, сил, экспериментов стоила каждая из этих побед, и, главное, кто эти люди, что привели свой товар к вершине успеха? Покажем их в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

Если бы Брест нужно было узнать по одному продукту, в числе претендентов точно оказалась бы мясная подушечка. Уже 17 лет эти пельмени узнают не только с первого взгляда, но и вкуса. Тонкое тесто собственного производства, только охлажденное мясо, натуральные специи – чеснок, перец, соль. Домашнюю рецептуру на предприятии смогли масштабировать под промышленное производство. Фигурный край подушечки на выходе роднит нас не с итальянскими равиоли, а с белорусским орнаментом.

Елена Равба, ведущий инженер-технолог по новым видам предприятия «Брестский мясокомбинат»:

На тот момент все пельмени в Республике Беларусь были круглые или в форме ушка. А мы решили удивить и сделали ставки на необычную форму. Действительно не прогадали. Непросто создать продукт, который полюбился многим. Нужно еще и удержать качество, удержать это вкус. Потому что потребитель его знает, он его выбирает, на него нацелен, и подвести его нельзя.

Если за год белорусы съедают 32 тысячи тонн, или, чтобы вам легко было представить, 71 БЕЛАЗ пельменей, то треть приходится именно на брестскую подушечку. Ежегодно их объем производства прирастает и за последние пять лет увеличился вдвое. Государственный знак качества – это взаимная любовь потребителей и тех, кто поистине отдается своему делу.