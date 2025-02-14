Гигин о зоне СВО: важно, чтобы белорусы понимали, что тут происходит, и ценили меры безопасности у нас

Григорий Азаренок, Вадим Гигин и Сергей Лущ встретили февраль в Донбассе и Запорожье и пообщались с теми, кто сделал выбор в пользу защиты родной земли и служения Отечеству.

Григорий Азаренок, СТВ:

Может быть, некоторые не так себе представляют работу депутата парламента, а тем более вы – историк и директор Национальной библиотеки. Какие мысли, ощущения вот здесь, в вот такой обстановке?

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Мы же приехали сюда для чего? Для того, чтобы, во-первых, с ребятами поговорить, оказать необходимую помощь, поддержку и самое главное – это информационная поддержка. Наши люди от нас требуют информации из первых рук. Понятно, мы получаем ее от наших российских коллег, много сейчас источников информации, но когда ты здесь, на месте работаешь, с людьми разговариваешь, оказываешь какую-то гуманитарную помощь, общаешься, беседуешь, и ты видишь не просто слова, не просто видишь картинку, а живой человек тебе из первых рук доносит информацию. Это принципиально важно.

И мы с вами хорошо знаем, когда приезжаем в коллективы, когда проводим нашу информационную работу и приводим факты, доказательства, аргументы отсюда, с мест, как это работает у нас. Это очень важно и для нашего общества, чтобы то, что сейчас происходит здесь, наши люди знали, понимали, ощущали и в том числе ценили меры безопасности, которые есть в нашей стране.

Давайте прямо приведем примеры: мы неоднократно слышали, как люди оценивают Беларусь, как люди оценивают нашего Президента. Это тоже принципиальный момент.