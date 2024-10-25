Не бриться и целовать макушку вратаря. А какие приметы есть у наших спортсменов?

Спортсмены тоже народ суеверный, особенно если речь касается потенциальных бед. Причем в каждом виде спорта удачу привлекают по-разному. Например, хоккеисты не бреются во время плей-офф. К финальным матчам на лед выходят настоящие бородачи. А футболист сборной Франции Лоран Блан перед состязанием целовал лысую макушку вратаря Фабьена Бартеза – это один из самых известных ритуалов в истории футбола, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Считалось, что этот жест не раз приносил команде победу. Есть приметы и у наших спортсменов.

Вячеслав Хоронеко, многократный чемпион и рекордсмен мира и Книги рекордов Гиннеса:

Перед соревнованиями, если я выступаю, я никогда не надеваю новую обувь, чистую новую майку. Я надеваю чистую, но я должен хотя бы месяц потренироваться в этой майке, обуви. Но вот чисто новую – никогда. Однажды у меня кроссовки, штангетки тогда были, порвались. И просто тренер дал мне, я надел и занял третье место.

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