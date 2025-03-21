Триггерный гипноз помогает спортсменам справиться с психологическими травмами. Узнали, в чем суть этого метода

История любой травмы может завершиться на позитивной ноте, где герой не только возвращается в спорт, но и находит новый смысл в своей жизни, научившись справляться со страхами и принимая себя таким, какой он есть, рассказали в проекте «В поисках истины» на СТВ. Но чаще бывает наоборот: болельщики порою не догадываются, что психологический стресс не позволяет даже прославленным чемпионам выйти на поле или в зал из раздевалки! Мысли спортсмена могут быть полны самообвинений и страха перед осуждением окружающих. И конечно, перед новой травмой.
Владислав Аксинович, гипнолог Центра психологической помощи «Сила гармонии»:
Во время забега, например, хрустнуло колено, он будет бояться следующий раз выбежать на свой забег, потому что у него в подсознании будет заложено, что этот забег может принести травму, результат будет только ухудшаться, организм не выделяет достаточно энергии и сил, он не может полностью выложиться. Человек ломает, например, позвоночник, лежит полгода в больнице, потом ему в спорт, даже если он физически восстановился, но психологически ему будет крайне трудно вернуться. То есть нужно будет серьезное вмешательство в работу его подсознания, чтобы это все удалить.
Как же быть? Можно ли исправить ошибки подсознания, вернуть былую уверенность, а может быть, и увеличить ее? Способ есть, он довольно необычный, но очень эффективный!
Владислав Аксинович:
В нашем Центре психологической помощи «Сила гармонии» в Минске практикуется триггерный гипноз. Это уникальный гипноз, на порядок эффективнее самого серьезного классического гипноза. Классический гипноз для достижения какого-либо результата – необходимо 8-10 сеансов, для снятия той же психологической травмы. К примеру, после соревнований получил обычную травму, вылечился, но психологическая осталась, надо снять. Триггерным гипнозом достаточно всегда только одного сеанса. Потому что в триггерном гипнозе закладываются триггеры. Только у нас здесь практикуется триггерный гипноз, это самый серьезный из всех видов гипноза. Сеанс может длиться 3-5 часов, но все равно за один сеанс проблема решается.
Конечно, есть люди, которые гипнозу не подвластны, но их всего 15 %, и некоторые из них после специальной подготовки также могут получить помощь триггерного гипнолога. Кроме снятия проблем, человеку на сеансе могут вернуть и былые способности, вдохновить на то, что раньше ему было неподвластно.
Владислав Аксинович:
Спортсмен наш белорусский Марсель Сычев, боец ММА, участвовал в соревнованиях, в лиге ММА разрешен допинг, спортсмены выступали просто под хорошим допингом, он выступал без допинга, он выступал после сеанса триггерного гипноза, все эти бои видели, там у соперников не было вообще никаких шансов. Особенно в последний раз, когда он с бразильцем вышел, хотя по всем рейтингам бразилец был и по весу сильнее, по опытности, но бой длился всего две минуты. Марселя едва оттащили от этого бразильца, чтобы он его там не убил. У него сила удара, выносливость и все остальное было намного выше.
Триггерный гипноз – вне запретов! Он безопасен, а если сравнить с допингом по действию – то результаты несравненно круче. Особенно в том, что касается психологических травм.
Владислав Аксинович:
Был несколько лет назад такой характерный случай. Есть такой спорт, как шахматы. Девочку-подростка привели, проиграла слабой сопернице соревнования, после этого начался ужас. Мама звонит и говорит: она не может, она все соревнования проигрывает, у нее чуть ли не панические атаки, сказала, что бросит шахматы, а были такие серьезные результаты. Привели девочку на гипноз, один сеанс – мы просто сняли эту психологическую травму проигрыша. Они ходили по психологам, по психотерапевтам, они не могли ничего сделать. Просто под гипнозом обнулили эту травму. Триггер был мандарин, то есть каждый раз когда она касается или ест мандарин, ей бы хотелось все больше играть в шахматы. Получили обратную связь, подействовало сразу. Там соревнования были через день, она сразу выиграла, все нормализовалось, хотя полгода до этого не могли, бросали спорт.
*На правах рекламы.