Триггерный гипноз помогает спортсменам справиться с психологическими травмами. Узнали, в чем суть этого метода

История любой травмы может завершиться на позитивной ноте, где герой не только возвращается в спорт, но и находит новый смысл в своей жизни, научившись справляться со страхами и принимая себя таким, какой он есть, рассказали в проекте «В поисках истины» на СТВ. Но чаще бывает наоборот: болельщики порою не догадываются, что психологический стресс не позволяет даже прославленным чемпионам выйти на поле или в зал из раздевалки! Мысли спортсмена могут быть полны самообвинений и страха перед осуждением окружающих. И конечно, перед новой травмой.

Владислав Аксинович, гипнолог Центра психологической помощи «Сила гармонии»:

Во время забега, например, хрустнуло колено, он будет бояться следующий раз выбежать на свой забег, потому что у него в подсознании будет заложено, что этот забег может принести травму, результат будет только ухудшаться, организм не выделяет достаточно энергии и сил, он не может полностью выложиться. Человек ломает, например, позвоночник, лежит полгода в больнице, потом ему в спорт, даже если он физически восстановился, но психологически ему будет крайне трудно вернуться. То есть нужно будет серьезное вмешательство в работу его подсознания, чтобы это все удалить. Как же быть? Можно ли исправить ошибки подсознания, вернуть былую уверенность, а может быть, и увеличить ее? Способ есть, он довольно необычный, но очень эффективный! Владислав Аксинович:

В нашем Центре психологической помощи «Сила гармонии» в Минске практикуется триггерный гипноз. Это уникальный гипноз, на порядок эффективнее самого серьезного классического гипноза. Классический гипноз для достижения какого-либо результата – необходимо 8-10 сеансов, для снятия той же психологической травмы. К примеру, после соревнований получил обычную травму, вылечился, но психологическая осталась, надо снять. Триггерным гипнозом достаточно всегда только одного сеанса. Потому что в триггерном гипнозе закладываются триггеры. Только у нас здесь практикуется триггерный гипноз, это самый серьезный из всех видов гипноза. Сеанс может длиться 3-5 часов, но все равно за один сеанс проблема решается.