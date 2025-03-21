Как сохранить мотивацию в спорте? Советы от психолога

С чего начинается спорт? С желания человека улучшать свои физические способности, развивать командный дух, со стремления к соревнованию, интереса к определенному виду спорта, рассказали в проекте «В поисках истины» на СТВ. Но в первую очередь стоит разобраться – нужны ли для этого простые физические упражнения или все же что-то более серьезное?

Алина Макаренко, спортивный психолог Центра психологической помощи «Сила гармонии»:

Существует три вида спортивной деятельности: оздоровительный спорт, любительский и профессиональный. Оздоровительный спорт – это когда мы приходим заниматься спортом исключительно для своего здоровья, такой спорт приносит только пользу. Любительский спорт – человек осознанно приходит на тренировки, чтобы попробовать себя в этом виде деятельности. А далее он решает: будет он заниматься спортом профессионально или исключительно для своего здоровья, не углубляясь в любительский спорт или профессиональный. Быстрее, выше, сильнее – этого оказывается мало, уверяют специалисты. Главное – понимать, зачем все эти достижения! Иначе экзистенциальных проблем не избежать. А вместе с ними приходит и отмена желаний. Алина Макаренко:

На этом этапе уже важно понимать, что именно нужно делать, как правильно заниматься спортом, главное – для чего это нужно человеку. Самое главное – правильная мотивация. Чтобы избежать негативных последствий от спортивной деятельности, у человека должна быть некоторая психологическая основа, своего рода психологический конструкт в голове. Если этого конструкта нет, то человек может застрять в постоянных монотонных тренировках, что в конечном итоге приводит к напряжению и формирует сомнения: нужно ли мне заниматься спортом, попаду ли я в сборную, стоит ли мне это продолжать, справлюсь ли я. Все это из-за того, что у человека недостаточно знаний о психологии спорта.

В спорте большую роль играют не столько физические способности, сколько умение думать. Алина Макаренко:

Существует такое понятие, как спортивный интеллект, интеллект достижений. Он очень помогает спортсменам в моменте определить собственные действия и вовремя их скорректировать. Для этого нужно, чтобы у человека было достаточно знаний о психологии спорта. Человек может бегать, прыгать, выполнять сложные упражнения, но он, например, не умеет взаимодействовать в процессе соревнований, а это тоже навык, который происходит из инструментов личности спортсмена. Чем больше таких инструментов, тем легче внедрять творчество в спорт и принимать верные решения в спортивной деятельности. Личный настрой спортсмена очень важен: он играет ключевую роль на соревнованиях и может существенно повлиять на результаты. Если же отпустить своим эмоции, то и тело перестанет быть управляемым.