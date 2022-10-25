Лукашенко: нужно создавать систему безопасности на тех объектах, которые будут атакованы в случае кибервойны

Новости Беларуси. Обеспечить безопасность важных объектов на случай кибератак. Такую задачу поставил глава государства перед участниками совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Президента обсудили вопросы кибербезопасности. Сфера сложная, требует пристального контроля и постоянного изучения. Особенно с учетом скорости развития информационных технологий и возможностей преступников. В современном мире кибероружие стало серьезной угрозой национальной безопасности. Зачастую прицел хакеров наведен на подрыв государств. Как отметит, Александр Лукашенко, многие из них целятся по стратегически важным объектам: предприятиям, банковским системам, органам власти. Потому всевозможные киберриски необходимо предусмотреть, тем самым надежно защитив страну.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В свое время было поручено внести предложения по максимальному противодействию кибератакам на объекты Республики Беларусь, Оперативно-аналитическому центру – привлечь необходимых специалистов и подготовить соответствующие предложения. Если вы готовы, давайте эти предложения рассмотрим. Но хочу предупредить по поводу создания каких-то дополнительных центров и структур. Сначала вы мне должны предложить обезопасить наше государство с учетом того, что у нас есть. Лишних денег нет для того, чтобы ходить друг за другом и что-то наблюдать. Давайте будем исходить из того, что цели мы определили, знаем, что такое кибервойна, что такое кибербезопасность. Все это в нашей Концепции национальной безопасности прописано. Дальше мы должны понимать и понимаем, на что будет направлена кибератака. Так вот, наверное, эти объекты на месте надо и защищать. Будем исходить из этого. А не создавать новое правительство, министерство или, как у нас принято, центры безопасности для того, чтобы наблюдать. Чего наблюдать? Нужно создавать систему безопасности на тех объектах, которые будут атакованы в случае кибервойны.
Если говорить о частных случаях, то все чаще жертвами киберпреступников становятся обычные белорусы. В стране значительно выросло количество случаев цифрового мошенничества.