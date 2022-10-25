Лукашенко: нужно создавать систему безопасности на тех объектах, которые будут атакованы в случае кибервойны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В свое время было поручено внести предложения по максимальному противодействию кибератакам на объекты Республики Беларусь, Оперативно-аналитическому центру – привлечь необходимых специалистов и подготовить соответствующие предложения. Если вы готовы, давайте эти предложения рассмотрим. Но хочу предупредить по поводу создания каких-то дополнительных центров и структур. Сначала вы мне должны предложить обезопасить наше государство с учетом того, что у нас есть. Лишних денег нет для того, чтобы ходить друг за другом и что-то наблюдать. Давайте будем исходить из того, что цели мы определили, знаем, что такое кибервойна, что такое кибербезопасность. Все это в нашей Концепции национальной безопасности прописано. Дальше мы должны понимать и понимаем, на что будет направлена кибератака. Так вот, наверное, эти объекты на месте надо и защищать. Будем исходить из этого. А не создавать новое правительство, министерство или, как у нас принято, центры безопасности для того, чтобы наблюдать. Чего наблюдать? Нужно создавать систему безопасности на тех объектах, которые будут атакованы в случае кибервойны.