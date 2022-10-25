Количество ДТП с участием животных осенью и весной возрастает. Как избежать опасной ситуации?

Количество ДТП с участием животных традиционно возрастает в конце весны и середине осени. Интенсивное перемещение копытных происходит в результате смены сезонных мест обитания. Миграция диких животных может создать опасную обстановку на дорогах, поэтому водителям в эти периоды рекомендуется проявлять повышенное внимание.

Владимир Козловский, заместитель начальника управления охоты, рыболовства и туризма РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Это и биологические особенности, то есть сезонные миграции, которым подвержены отдельные виды животных. Это и их повышенная активность, связанная с периодом гона, в частности у лося, оленя. Если мы говорим про осенний период – это повышенный фактор беспокойства со стороны населения, то есть много людей идет в лес, грибы, ягоды. Исследуя неизведанные тропы, важно помнить, что на чужой территории действуют чужие правила. И не все обитатели леса доброжелательны и гостеприимны. Владимир Козловский:

Как показывает статистика Белорусского общества охотников и рыболовов, часто под колеса попадают косуля и лось, в меньшей степени кабан и олень. Олень – осторожный зверь, поэтому редко выходит на дорогу. С наступлением сумерек и в ночное время активность копытных животных растет. А видимость у автомобилистов в темноте снижается, что и способствует неожиданным столкновениям с диким зверем лоб в лоб.

Владимир Козловский:

Плюс ко всему, в движении происходит это все, животные довольно малозаметные, они неярко окрашенные, темные все, их очень сложно заранее увидеть. Одна из главных рекомендаций – соблюдать скоростной режим. Расстояние от леса до дороги небольшое, животное может внезапно выскочить. А у животного крупного срабатывает такой инстинкт: куда у него направлена голова – туда он и бежит в случае опасности.

Если лось, олень или другое животное в ночное время оказывается в свете фар, оно ослеплено и начинает метаться, не видя ничего кроме освещенного участка дороги. В таком случае надо остановиться, выключить фары, но оставить габаритные огни, дать зверю время адаптироваться к наступившей темноте и покинуть дорогу. Есть несколько способов, которые помогают минимизировать попадание животных под колеса авто. Владимир Козловский:

Вдоль крупных трасс республиканского международного значения устанавливаются ограждения, которые препятствуют выходу животных на дорогу. К таким мероприятиям можно отнести устройство солонцов на расстоянии не ближе полукилометра до автомобильных дорог. По информации Белорусского общества охотников и рыболовов, за 2021 год на дорогах погибло более 500 лосей, около 40 оленей благородных, почти 1 200 косуль и более 100 кабанов.

Валерий Мосенза, начальник отдела ГАИ МОБ УВД Администрации Центрального района г. Минска:

Основная рекомендация для водителей в первую очередь – это применить торможение, не подходить к этому животному, потому что поведение данного животного предугадать невозможно, в любом случае сообщить о факте выхода животного на проезжую часть в милицию для дальнейшего реагирования. Ни в коем случае не провоцировать их на агрессию, в том числе не подавать звуковые сигналы, не пытаться каким-то образом прогнать, находиться в машине.