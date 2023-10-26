Лукашенко: «Золотой шлягер» стал ярким событием в жизни могилёвского региона и всей Беларуси

Во Дворце культуры области в Могилеве 26 октября состоится официальная церемония открытия фестиваля, который известен не одному поколению и учит тому, как бережно надо относиться к культуре. Приветствие гостям и участникам музыкального форума направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За годы существования «Золотой шлягер» стал ярким событием культурной жизни могилевского региона и всей Беларуси. И сегодня фестиваль продолжает славные традиции популяризации лучших образцов исполнительского мастерства, вносит значительный вклад в расширение международного культурного сотрудничества. Уверен, что настоящий праздник искусства подарит тысячам поклонников много теплых музыкальных вечеров и интересных встреч.