Проект «Наши 90-е» покоряет Могилев! Поговорили с певцом Павлом Любченко о новой волне интереса к ретро-хитам

Александра Каштанова, ведущая: Павел, расскажите, что же это за такой теплоход, на котором играет музыка?

«Наши 90-е» с Пашей Любченко уже третий год покоряет Могилев и собирает море положительных отзывов от гостей, в том числе из разных стран. В чем феномен этого проекта и почему музыка 90-х становится популярной даже у зумеров? О ностальгии, танцах и новой волне интереса к ретро-хитам поговорили с нашим гостем.

Павел Любченко, певец:

Самый-самый музыкальный теплоход находится действительно в городе Могилеве. Особенно интересен людям проект, дискотека на теплоходе «Наши 90-е». Третий год этот проект набирает обороты не только у жителей нашей Могилевщины, но также у гостей нашего города.

Каждую пятницу мы уже, наверное, привыкли к этому, что мест в принципе нет. Люди бронируют места заранее. Для комфортного посещения мы оставляем где-то 60-65 билетов.

Само мероприятие длится два часа. Кому-то, естественно, мало. Некоторые люди говорят: вот бы еще полчаса. Но я считаю, лучше немножко не добрать, чтобы потом было такое замечательное послевкусие у людей. Это танцы, это пение, это конкурсы, это живое общение. Наверное, это очень нравится людям.