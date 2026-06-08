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Проект «Наши 90-е» покоряет Могилев! Поговорили с певцом Павлом Любченко о новой волне интереса к ретро-хитам

08 июня 2026 12:15
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«Наши 90-е» с Пашей Любченко уже третий год покоряет Могилев и собирает море положительных отзывов от гостей, в том числе из разных стран. В чем феномен этого проекта и почему музыка 90-х становится популярной даже у зумеров? О ностальгии, танцах и новой волне интереса к ретро-хитам поговорили с нашим гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Павел Любченко. 

Александра Каштанова, ведущая:
Павел, расскажите, что же это за такой теплоход, на котором играет музыка? 

Проект «Наши 90-е» покоряет Могилев! Поговорили с певцом Павлом Любченко о новой волне интереса к ретро-хитам-2

Павел Любченко, певец:
Самый-самый музыкальный теплоход находится действительно в городе Могилеве. Особенно интересен людям проект, дискотека на теплоходе «Наши 90-е». Третий год этот проект набирает обороты не только у жителей нашей Могилевщины, но также у гостей нашего города. 

Каждую пятницу мы уже, наверное, привыкли к этому, что мест в принципе нет. Люди бронируют места заранее. Для комфортного посещения мы оставляем где-то 60-65 билетов. 

Само мероприятие длится два часа. Кому-то, естественно, мало. Некоторые люди говорят: вот бы еще полчаса. Но я считаю, лучше немножко не добрать, чтобы потом было такое замечательное послевкусие у людей. Это танцы, это пение, это конкурсы, это живое общение. Наверное, это очень нравится людям. 

Подробности в видео.

# Музыка

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