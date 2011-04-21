Теракт в Минске. Психологическая характеристика подозреваемых

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь, говорить о психических отклонениях задержанных оснований нет.

У двоих из них еще со школьной скамьи наблюдалась тяга к углубленному изучению химии. Именно по этому предмету задержанные были круглыми отличниками, в то время как их знания в других областях оценивались весьма посредственно. Кроме того, один из подозреваемых неоднократно становился призером химических олимпиад, сообщает www.ctv.by со ссылкой на сайт МВД Республики Беларусь.

Среди иных черт характера учителя и бывшие одноклассники отмечают замкнутость обоих парней, причем с детства. Не исключено, что причиной такого поведения стала пережитая психологическая травма. В школьной характеристике одного из задержанных значится: «…замкнут, необщителен; общается только с соседом по парте. За внешним равнодушием скрывается жесткий, безжалостный характер…». Увидеть такие слова в текстах официальных документов можно лишь в исключительных случаях, особенно, если эти документы подписаны классным руководителем и директором школы.

Львиную долю информации и знаний в области химических экспериментов по изготовлению взрывчатых веществ они черпали из интернета, а затем проводили испытания собранных ими устройств. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут активный поиск таких мест. По предварительному мнению экспертов, за несколько лет подозреваемые смогли получить и усовершенствовать свои знания до такой степени, что собрали мощное взрывное устройство с большим поражающим действием.