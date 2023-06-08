Президент Беларуси: «Для американцев важно поставить на колени Европу»

Новости Беларуси. Один в поле не воин и только единство делает нас сильнее. Такими словами 8 июня завершилась публичная часть встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко собрал совещание с госсекретарями советов безопасности стран ОДКБ. Сегодня звучало много политических заявлений и о глубинных причинах конфликтов по периметру альянса, и о вариантах решений двусторонних конфликтов, и о происходящем на территории наших соседей.
Чтобы эффективно противодействовать, важно понимать глубинные цели оппонентов. Если взглянуть на происходящее шире и задаться вопросом кому это выгодно, многое становится ясно. Президент Беларуси – один из немногих, если не единственный, лидер, который может себе позволить прямо озвучивать то, что другие облачают в обтекаемые формулировки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Причина этого конфликта гораздо глубже, чем Украина. Что такое для них Украина? Для американцев важно поставить на колени Европу. Они им покажут, что такое вводить евро против доллара. Это тоже понятно. Вот и началось давление на Европу (подробности). Поэтому когда говорим о причинах, надо туда смотреть. Конечно, в какой-то степени, давайте признаем, мы им преподнесли подарок, когда увязли в Украине. Это им, конечно, подарок. И они тут начали цепляться за нее, чтобы поставить на колени наше пространство. Но дальше Китай – это главная их цель.
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