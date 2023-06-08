Президент Беларуси: «Для американцев важно поставить на колени Европу»

Новости Беларуси. Один в поле не воин и только единство делает нас сильнее. Такими словами 8 июня завершилась публичная часть встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко собрал совещание с госсекретарями советов безопасности стран ОДКБ. Сегодня звучало много политических заявлений и о глубинных причинах конфликтов по периметру альянса, и о вариантах решений двусторонних конфликтов, и о происходящем на территории наших соседей.

Чтобы эффективно противодействовать, важно понимать глубинные цели оппонентов. Если взглянуть на происходящее шире и задаться вопросом кому это выгодно, многое становится ясно. Президент Беларуси – один из немногих, если не единственный, лидер, который может себе позволить прямо озвучивать то, что другие облачают в обтекаемые формулировки.