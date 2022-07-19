Лукашенко: я не требую добавить по ВВП или ВРП 5-6%. Задача стоит сохранить темпы прошлого года

Новости Беларуси. Не отставать от экономических результатов 2021 года, провести уборочную, соблюдая все технологии, и построить онкологический центр на западе страны. Такие задачи Александр Лукашенко 19 июля озвучил губернатору Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече с Владимиром Караником Президент затронул все актуальные для региона вопросы, в том числе безвизовый режим, которым с апреля 2022 года пользуются граждане соседних стран.

Белорусский лидер рассматривает возможность продлить безвиз. Такой перспективе могут быть не рады зарубежные правительства, а вот для соседних народов пограничные льготы станут хорошей возможностью и дальше навещать родных и друзей. Судя по количеству гостей за последние месяцы, такой запрос есть.