Лукашенко: я не требую добавить по ВВП или ВРП 5-6%. Задача стоит сохранить темпы прошлого года
Новости Беларуси. Не отставать от экономических результатов 2021 года, провести уборочную, соблюдая все технологии, и построить онкологический центр на западе страны. Такие задачи Александр Лукашенко 19 июля озвучил губернатору Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече с Владимиром Караником Президент затронул все актуальные для региона вопросы, в том числе безвизовый режим, которым с апреля 2022 года пользуются граждане соседних стран.
Белорусский лидер рассматривает возможность продлить безвиз. Такой перспективе могут быть не рады зарубежные правительства, а вот для соседних народов пограничные льготы станут хорошей возможностью и дальше навещать родных и друзей. Судя по количеству гостей за последние месяцы, такой запрос есть.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Встречу с губернатором Гродненской области Президент анонсировал накануне, анализируя обстановку в Могилевском регионе. И вот уже этим утром положение дел на западе страны стало главной темой во Дворце Независимости. Первым делом экономика. Период непростой, справляемся ли?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не требую сегодня ни от правительства, ни от губернаторов, чтобы они добавили по валовому внутреннему или региональному продукту 5-6 %. Задача стоит в этой ситуации сохранить темпы прошлого года. Не по статистике, а в реальном положении надо достигать. Потому что для Гродненщины это не характерно, что она упадет даже на один или полпроцента.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
В целом, у нас положительное сальдо торговли товарами на внешних рынках выросло и составляет 635 миллионов. Понятно, что проблемы есть. Наша задача – воспользоваться моментом относительной финансовой стабильности для того, чтобы попытаться к концу года восстановить объемы.
«Будет хороший резерв и запас кормов на будущее». Что обсуждал Лукашенко с Караником – подробнее здесь.