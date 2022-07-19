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Лукашенко: я не требую добавить по ВВП или ВРП 5-6%. Задача стоит сохранить темпы прошлого года

19 июля 2022 17:02
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Новости Беларуси. Не отставать от экономических результатов 2021 года, провести уборочную, соблюдая все технологии, и построить онкологический центр на западе страны. Такие задачи Александр Лукашенко 19 июля озвучил губернатору Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече с Владимиром Караником Президент затронул все актуальные для региона вопросы, в том числе безвизовый режим, которым с апреля 2022 года пользуются граждане соседних стран.  

Белорусский лидер рассматривает возможность продлить безвиз. Такой перспективе могут быть не рады зарубежные правительства, а вот для соседних народов пограничные льготы станут хорошей возможностью и дальше навещать родных и друзей. Судя по количеству гостей за последние месяцы, такой запрос есть.  

Лукашенко: я не требую добавить по ВВП или ВРП 5-6%. Задача стоит сохранить темпы прошлого года-1

Ксения Худолей, политический обозреватель:  
Встречу с губернатором Гродненской области Президент анонсировал накануне, анализируя обстановку в Могилевском регионе. И вот уже этим утром положение дел на западе страны стало главной темой во Дворце Независимости. Первым делом экономика. Период непростой, справляемся ли?  

Лукашенко: я не требую добавить по ВВП или ВРП 5-6%. Задача стоит сохранить темпы прошлого года-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я не требую сегодня ни от правительства, ни от губернаторов, чтобы они добавили по валовому внутреннему или региональному продукту 5-6 %. Задача стоит в этой ситуации сохранить темпы прошлого года. Не по статистике, а в реальном положении надо достигать. Потому что для Гродненщины это не характерно, что она упадет даже на один или полпроцента.  

Лукашенко: я не требую добавить по ВВП или ВРП 5-6%. Задача стоит сохранить темпы прошлого года-7

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:  
В целом, у нас положительное сальдо торговли товарами на внешних рынках выросло и составляет 635 миллионов. Понятно, что проблемы есть. Наша задача – воспользоваться моментом относительной финансовой стабильности для того, чтобы попытаться к концу года восстановить объемы.  

«Будет хороший резерв и запас кормов на будущее». Что обсуждал Лукашенко с Караником – подробнее здесь.  

# Экономика # общество # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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