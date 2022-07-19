Караник о безвизе: иностранцы, которые убедились, что это комфортная для жизни страна, смогут донести это до своих политиков

Новости Беларуси. Не отставать от экономических результатов 2021 года, провести уборочную, соблюдая все технологии, и построить онкологический центр на западе страны. Такие задачи Александр Лукашенко 19 июля озвучил губернатору Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече с Владимиром Караником Президент затронул все актуальные для региона вопросы.

Вклад белорусов в продовольственную безопасность за последнее время успели оценить и соседи. Запад страны несколько месяцев принимает по безвизу гостей из Литвы, Латвии и Польши. Судя по всему, режим белорусского добрососедства может быть продлен. Такую возможность рассматривает Президент. А потому интересуется у руководства области, как отзываются люди. В отличие от политиков по ту сторону границы, в Гродно никаких проблем, связанных с безвизовым режимом, не видят. Люди приезжают встретиться с родными и друзьями, отдохнуть и сделать покупки.