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Караник о безвизе: иностранцы, которые убедились, что это комфортная для жизни страна, смогут донести это до своих политиков

19 июля 2022 17:00
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Новости Беларуси. Не отставать от экономических результатов 2021 года, провести уборочную, соблюдая все технологии, и построить онкологический центр на западе страны. Такие задачи Александр Лукашенко 19 июля озвучил губернатору Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече с Владимиром Караником Президент затронул все актуальные для региона вопросы.  

Вклад белорусов в продовольственную безопасность за последнее время успели оценить и соседи. Запад страны несколько месяцев принимает по безвизу гостей из Литвы, Латвии и Польши. Судя по всему, режим белорусского добрососедства может быть продлен. Такую возможность рассматривает Президент. А потому интересуется у руководства области, как отзываются люди. В отличие от политиков по ту сторону границы, в Гродно никаких проблем, связанных с безвизовым режимом, не видят. Люди приезжают встретиться с родными и друзьями, отдохнуть и сделать покупки.  

Караник о безвизе: иностранцы, которые убедились, что это комфортная для жизни страна, смогут донести это до своих политиков-1

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:  
Если даже люди заезжают в магазины и покупают то, что им необходимо, наши граждане прекрасно видят, что у нас нет дефицита продуктов. То, что кто-то их покупает и везет к себе домой, за границу, ни у кого не вызывает агрессивной реакции. Этот безвиз способствует межличностным контактам. Все-таки дружба и хорошие отношения между государствами начинаются с дружбы и хороших отношений между их гражданами. Иностранцы, которые приехали в нашу страну и еще раз убедились в том, что это спокойная, чистая, красивая и очень комфортная для жизни страна, смогут донести эту точку зрения до своих политиков.  

Лукашенко: я не требую добавить по ВВП или ВРП 5-6%. Задача стоит сохранить темпы прошлого года. Читайте здесь.  

# Международная политика # общество # Владимир Караник # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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