Институт кино и телевидения Санкт-Петербурга представил особую методику производства фильмов

Кино со знаком качества. Лучшие премьеры со всего мира подарил зрителям ХХХ юбилейный фестиваль «Лістапад». Эти 8 дней были насыщены показами, творческими встречами и интерактивами. В очередной раз минский фестиваль стал площадкой для международного сотрудничества, объединил кинематографистов из более 120-ти разных стран и открыл новые горизонты как для участников, так и для зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творческие встречи накануне прошли с именитыми белорусскими и российскими режиссерами, актерами, художниками-постановщиками и искусствоведами. На одном из мастер-классов рассказали о том, как студенты, еще не окончив вуз, могут сделать свой собственный полный метр с финансовой поддержкой государства.