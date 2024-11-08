Институт кино и телевидения Санкт-Петербурга представил особую методику производства фильмов
Кино со знаком качества. Лучшие премьеры со всего мира подарил зрителям ХХХ юбилейный фестиваль «Лістапад». Эти 8 дней были насыщены показами, творческими встречами и интерактивами. В очередной раз минский фестиваль стал площадкой для международного сотрудничества, объединил кинематографистов из более 120-ти разных стран и открыл новые горизонты как для участников, так и для зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Творческие встречи накануне прошли с именитыми белорусскими и российскими режиссерами, актерами, художниками-постановщиками и искусствоведами. На одном из мастер-классов рассказали о том, как студенты, еще не окончив вуз, могут сделать свой собственный полный метр с финансовой поддержкой государства.
Институт кино и телевидения Санкт-Петербурга презентовал особую методику производства фильмов. Суть в контроле процесса на всех этапах: от идеи до дебюта ленты. И на каждом – поддержка от учреждения образования. Такой метод применяют уже три года и за это время студенты сняли более 100 кинокартин. При этом отдельное внимание и качеству работ.
Светлана Мельникова, заведующая кафедрой Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения:
Все наши фильмы проходят жесткое прокрустово ложе художественного совета. Это способ приблизить студенческое кино к параметрам индустриального. Чтобы выпускник, который придет в индустрию знал, как этот процесс устроен. Уровень этих фильмов (а мы все отсматриваем) значительно выше, даже культура подачи материала: титрирование, начальные кадры, работа со звуком, – очень много параметров, которые меняются.
Об уровне говорит и то, что из 10 фильмов Санкт-Петербургского института, которые представлены на «Лістападзе», больше половины – студенческие. А одержали ли какие-то из них победу, станет известно уже сегодня на церемонии награждения во Дворце Республики. В одной из номинаций съемочная группа СТВ также представила конкурсную работу. Предварительный отбор прошел фильм «Интернационал» из цикла «Партизанская сторона». Автор сценария – наша коллега, Анастасия Дехтяр, режиссер – Кристина Яркина-Москалева. Вчера картину представили на большом экране, ее тепло встретили зрители и кинокритики.