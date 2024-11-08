Дзиодзина: Лукашенко готов строить мирные отношения с Трампом, если политика США станет дружелюбнее
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
По итогам президентских выборов в США победу одержал Дональд Трамп. По этому случаю Президент Беларуси направил ему поздравление, в котором отметил его сильные качества, что помогли победить и, пожелав Трампу мудрых решений и доброго здравия на президентском посту, погрузился в дела Беларуси. Как и заранее было в планах, несмотря то, кого изберут в Америке.
В принципе, в реакции главы государства на это событие нет ничего странного, ведь поздравления лидеров государств по такому случаю является абсолютно нормальной практикой в дипломатичных отношениях между странами. Но если взять во внимание остальной контекст, то становится все интереснее.
Поскольку с одной стороны, реакция белорусского Президента четко дает понять о готовности строить мирные отношения, если с приходом Трампа политика США окажется дружелюбнее, чем до сей поры.
Алена Дзиодзина:
А с другой – весьма характерные признаки автономии. Как в случае личности белорусского лидера, так и в позиции Беларуси на мировой арене.
Разумеется, что подобного рода подход вовсе не означает, что смена власти в Америке не имеет для Беларуси вообще никакого значения. Ведь, как правило, политический лидер, заступая на президентский пост, привносит в политику нечто свое. И, например, такие качества личности, как автономность и зрелость лидеров стран обычно прорастают потом в суверенность самих государств, где они управляют.
В исполнении белорусского Президента эта закономерность проявляется так: «Я знаю, что у меня есть кусок земли, который я должен обеспечить и защитить, есть мои люди. Я просто высказываю свое мнение. Мне все равно, кто там победил, но не все равно, какую политику Америка будет проводить, потому что это треть мировой экономики, а экономика – главное».
Алена Дзиодзина:
И абсолютно контрастный подход мы наблюдаем в политике части стран, чьи лидеры так же поздравляли с победой Трампа. Только характер их поздравлений демонстрирует нам скорее зависимость и растерянность, чем свободу и автономность.
Ведь исход президентских выборов в США в основном предопределяет и их позиции в мире политики. Но характерный аспект, что как будто без них...
И если поздравление белорусского Президента было более нейтральным, то поздравления представителей некоторых стран ЕС уходили в просьбы чуть ли не с первых строк.
Например, Шольц, который еще не так давно критиковал Трампа за то, что его подход к вопросу оказания помощи европейским странам не настолько ответственен, как должно бы быть: «Любой релятивизм с обязательствами по оказанию помощи – безответственен и опасен и отвечает сугубо интересам России», – подчеркнул тогда канцлер.
Алена Дзиодзина:
Но, поздравляя Трампа с победой сначала подчеркнул уже традиционную близость между «штатами» и Германией. А между строк подчеркнул значимость трансатлантического партнерства. Вероятно, опасаясь введения пошлин, о которых Трамп говорил ранее.
В унисон канцлеру повел себя и Макрон, чье поздравление носило точно такой же скорее «просящий» характер.
Аналогичное поздравление Трампу адресовал и генсекретарь НАТО – Марк Рютте, который в свое поздравление вмонтировал скрытую просьбу в обеспечении так называемой «безопасности через силу».
Таким образом, изучая характер поздравлений лидеров стран ЕС прослеживается тенденция, что они поздравляют лишь потому, что им что-либо нужно от Трампа.