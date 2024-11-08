«Марафон единства» – республиканскую акцию принимает Пинск

Увидеть Беларусь сердцем и влюбиться в нее заново! Самый народный марафон страны, объединяющий людей разных возрастов и профессий, сменил адрес прописки – отправился в столицу белорусского Полесья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пинск встречает республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства». Программа обещает быть, как всегда, насыщенной – знакомство с одним из старейших городов Беларуси, экскурсии, встречи с медиаперсонами, выставки и творческие конкурсы – все это ждет участников уже сегодня, 8 ноября.

Валерий Ребковец, председатель Пинского горисполкома:

Нам есть что показать, о чем рассказать. Пинск вносит не малый вклад в развитие области республики. Сегодня в городе практически каждое предприятие проходит модернизацию, строятся новые предприятия. Пинск – участник программы «80+». Есть наши бренды, которые знают не только в республике. В стенах аграрного технологического колледжа с самого утра развернулась живая дискуссия. На встречу с ребятами приехал депутат, политолог и директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин. Ответить неформально на любой вопрос готова была и заместитель министра образования Екатерина Петруцкая. Статус «Не лекции» подтвердили вопросы «без цензуры». Здесь и живое общение, и юмор, и полный контакт со спикерами. Темой диалога стал выбор – точнее, его значение и важность для человека.

Александр Красовский, учащийся Пинского государственного аграрного технологического колледжа:

«Нескучная нелекция» начались очень активно, сразу все проснулись, все зарядились зарядом положительных эмоций. Я считаю, что такое мероприятие именно для сплочения, чтобы открыть какие-то общие взгляды на жизнь и везти свою страну, малую Родину к светлому будущему.