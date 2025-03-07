Лукашенко выступил за создание белорусско-мьянманской комиссии по научно-техническому взаимодействию

Санкции – это время возможностей. И давайте это время не упустим, давайте этими возможностями воспользуемся. Вспомните, сколько раз в последнее время Александр Лукашенко повторял эту фразу (как ответ на все то, что происходит в мире) – и в национальном масштабе, и в масштабе союзном – с соседней Россией. Но сегодня эта эффективная «формула» прозвучала как предложение к диалогу со страной очень далекой и очень непохожей на Беларусь – Мьянма в юго-восточной Азии. Во Дворце Независимости прошли переговоры с премьер-министром и председателем Государственного административного совета этой страны, которая тоже, как и Минск, отлично знает, что такое санкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, быть может, это действительно повод «нащупать» направления совместного роста?

Одним из таких векторов, очевидно, может стать участие в крупных международных организациях – эдаких планетарных «клубах единомышленников». Например, ШОС и ЕАЭС. И Минск готов при желании помочь Мьянме «приоткрыть» двери в эти миры. Александр Лукашенко пообещал Мин Аун Хлайну замолвить словечко за азиатское государство на этих площадках. Тем временем Мьянма как член АСЕАН, вероятно, может стать «окном новых возможностей» для Беларуси в этой набирающей силу и мировой авторитет организации. К тому же Минск на этой площадке уже более десятка лет в статусе межпарламентского наблюдателя.

Но давайте присмотримся к самому государству. По азиатским меркам совсем небольшому, но с богатыми природными ресурсами и невероятно выгодным положением. Первое, что бросается в глаза, – широкий выход к Индийскому океану. Вне всяких сомнений, это «козырь», ведь именно здесь находится один из самых оживленным мировых торговых перекрестков. У Мьянмы, напротив, запрос на современные технологии в индустрии, сельском хозяйстве, строительстве. И это те позиции, в которых Минск традиционно силен и готов поделиться опытом. Как во всем этом найти взаимную выгоду, говорили 7 марта на встрече у Президента. Минск и Нейпьидо (это столица Мьянмы) условились составить план – дорожную карту сотрудничества. Евгений Пустовой не видит препятствий на этом пути.

Мьянма – заморский берег к которому наши тракторы пока не доплыли. Хотя их рис на наших полках чувствует уютно. Дипломатическим отношениям четверть века. А между нашими странами подписаны восемь договоров. И нынешний руководитель страны – занимает сразу три поста – был уже в Минске. Но это был скорее визит вежливости. Разведка. А сейчас – официальный визит. Это теплый прием во всех отношениях. Даже дресс-код роты почетного караула, обычно соответствующий этому периоду года, сегодня оказался жарким. Но это на церемонию не повлияло.

Традиционной помпезности церемонии соответствует и программа визита в Беларусь. Официальный Минск для гостей из юго-восточной Азии – центр высоких компетенций и точка равнения. Мьянма – экс-Бирма – от колониального названия здесь избавились, от влияния – нет. Впрочем, парад суверенитетов от колониализма – это была реакция на ялтинско-потсдамское мироустройство. Независимость полпланеты подарил красный флаг над поверженным рейхстагом. Поэтому и свой официальный визит в год 80-летия Победы начали с возложения венков к монументу «Победа». Сейчас грядут геополитические надежды. Об ожиданиях мира Президент дал четкий сигнал новой администрации Белого дома, во время интервью, что вышло на платформе Х. Миллионы просмотров. Но, не оглядываясь по сторонам, странам надо четко действовать самим.

В узком составе за закрытыми дверями было что обсудить. На политическом уровне у нас доверительные отношения. Например, в 2018 году Беларусь, единственная из стран на площадке ООН, поддержала Мьянму. А теперь с политической плоскости отношения пора переводить в экономическую пользу. Об этом речь на расширенном заседании. В стране есть природные ископаемые, но не хватает промышленного потенциала. Есть много плодородных площадей. И население 60 миллионов. Прогнозы по демографии тоже благоприятны. Рынок труда и сбыта. Для наших заводов это точки для закрепления, а для наших фабрик легпрома – территория производственных ресурсов. Мьянма – это рисовые поля и ткацкие мастерские. А главное логистическое преимущество – две тысячи километров берега с выходом в Индийский океан.

Мин Аун Хлайн, председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма:

Со стороны Мьянмы есть большой интерес и желание улучшить отношения в экономике. Поэтому мы готовы обсудить стратегический план для того, чтобы расширить наши отношения. Сельское хозяйство является основным видом деятельности для экономики Мьянмы. Мы заинтересованы в трансфере белорусских технологий в АПК и производстве сельскохозяйственного оборудования, машин, в закупке разного рода удобрений. А мы предлагаем вам участвовать в совместных проектах по выращиванию и переработке каучука для производства шин. Главные партнеры Мьянмы – Россия, Китай, Индия, страны АСЕАН. Дружественные для нас государства. В регионе Индокитая – а это полмира – теперь и Мьянма может стать нам «точкой опоры». Минск готов поддержать расширение этого сотрудничества.