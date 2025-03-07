Лукашенко: Беларусь и Мьянма выработают дорожную карту по развитию сотрудничества

Локомотивом сотрудничества Беларуси и Мьянмы должны стать конкретные экономические проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах с лидером этой страны. Мин Аун Хлайн прибыл с официальным визитом накануне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сегодня юридически закрепим ранее достигнутые договоренности, прежде всего в таких сферах, как защита информации, юстиция, сельское хозяйство. Но это далеко не исчерпывающий перечень направлений. Если вас заинтересует в нашей стране что-то еще, скажите. Мы обязательно рассмотрим ваше предложение и будем стараться сделать все. Закрытых тем для вас нет.

Вчера мы с вами организовали и привели белорусско-мьянманский бизнес-форум. И я вам благодарен за то, что вы лично поддержали это мероприятие. И мы многое смогли обсудить в сфере промышленной кооперации, логистики, поставок техники, медикаментов, продуктов, питания.

Большой интерес у вас и ваших крестьян вызывает производство тракторной и сельскохозяйственной техники. Мы готовы организовать у вас по вашему желанию сборочные производства и сделаем это очень оперативно. Я также приветствую наше совместное решение о возобновлении деятельности совместного белорусско-мьянманского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. К сожалению, один раз этот комитет собрался и больше не работали в последние десятилетия. Я думаю, мы должны это сделать. И на нем обсуждать перспективы нашего сотрудничества и реализацию того плана, который мы с вами в ближайшее время сделаем.