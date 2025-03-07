Лукашенко: Беларусь и Мьянма выработают дорожную карту по развитию сотрудничества

Локомотивом сотрудничества Беларуси и Мьянмы должны стать конкретные экономические проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах с лидером этой страны. Мин Аун Хлайн прибыл с официальным визитом накануне.
Общение лидеров началось с официальной встречи высокого гостя. Во Дворце Независимости церемония прошла в соответствии с протоколом.
Лукашенко: Беларусь и Мьянма выстроили фундамент отношений, но надо двигаться вперед – подробности здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы сегодня юридически закрепим ранее достигнутые договоренности, прежде всего в таких сферах, как защита информации, юстиция, сельское хозяйство. Но это далеко не исчерпывающий перечень направлений. Если вас заинтересует в нашей стране что-то еще, скажите. Мы обязательно рассмотрим ваше предложение и будем стараться сделать все. Закрытых тем для вас нет.
Вчера мы с вами организовали и привели белорусско-мьянманский бизнес-форум. И я вам благодарен за то, что вы лично поддержали это мероприятие. И мы многое смогли обсудить в сфере промышленной кооперации, логистики, поставок техники, медикаментов, продуктов, питания.
Большой интерес у вас и ваших крестьян вызывает производство тракторной и сельскохозяйственной техники. Мы готовы организовать у вас по вашему желанию сборочные производства и сделаем это очень оперативно. Я также приветствую наше совместное решение о возобновлении деятельности совместного белорусско-мьянманского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. К сожалению, один раз этот комитет собрался и больше не работали в последние десятилетия. Я думаю, мы должны это сделать. И на нем обсуждать перспективы нашего сотрудничества и реализацию того плана, который мы с вами в ближайшее время сделаем.
Беларусь готова содействовать диалогу Мьянмы с Евразийским экономическим союзом и ШОС. Стороны будут развивать сотрудничество в гуманитарной сфере. Наша страна готова принять на оздоровление детей из Мьянмы. В Национальный детский центр «Зубренок» первая группа приедет на отдых уже в 2025 году. Готовы к многоотраслевому сотрудничеству и в Мьянме.
Мин Аун Хлайн, председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма:
Хочу поблагодарить вас за приглашение посетить Беларусь. Мы готовы укреплять наши взаимодействия. У нас в свое время было налажено сотрудничество в военно-технологической сфере. Сейчас нацелены на многоотраслевое сотрудничество. Мой визит призван открыть новую страницу в наших отношениях.
Стороны документально закрепили намерения совместно двигаться вперед в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, фармацевтике и науке, спорте и туризме. По результатам переговоров подписаны важные документы: более 15 контрактов и меморандум о намерениях. Стороны вырабатывают дорожную карту по развитию сотрудничества.