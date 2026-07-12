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Лукашенко высоко оценил вклад Оршанского авиаремонтного завода в оборонный сектор экономики

12 июля 2026 10:45
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Оршанский авиаремонтный завод отмечает 85-летие со дня образования. Коллектив и ветеранов предприятия поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко высоко оценил вклад Оршанского авиаремонтного завода в оборонный сектор экономики-2

Александр Лукашенко отметил, что история завода начиналась в самые тяжелые дни Великой Отечественной войны с восстановления боевых самолетов. Сегодня предприятие в Болбасово занимает значимое место в оборонном секторе экономики страны.

Лукашенко высоко оценил вклад Оршанского авиаремонтного завода в оборонный сектор экономики-4

«Своим трудом коллектив предприятия вносит существенный вклад в укрепление боеготовности военной авиации и надежности гражданского воздушного флота Беларуси. Вы успешно осваиваете передовые технологии, постоянно совершенствуете производственную базу, расширяете линейку обслуживаемой техники, сохраняя при этом лучшие традиции и преемственность поколений. Убежден, что вашему коллективу, который отличается высоким профессионализмом, ответственностью и преданностью родному предприятию, по плечу самые сложные задачи и большие достижения», – подчеркнул Александр Лукашенко.

# Александр Лукашенко # Предприятия Беларуси

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