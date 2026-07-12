Лукашенко высоко оценил вклад Оршанского авиаремонтного завода в оборонный сектор экономики

Оршанский авиаремонтный завод отмечает 85-летие со дня образования. Коллектив и ветеранов предприятия поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил, что история завода начиналась в самые тяжелые дни Великой Отечественной войны с восстановления боевых самолетов. Сегодня предприятие в Болбасово занимает значимое место в оборонном секторе экономики страны.

«Своим трудом коллектив предприятия вносит существенный вклад в укрепление боеготовности военной авиации и надежности гражданского воздушного флота Беларуси. Вы успешно осваиваете передовые технологии, постоянно совершенствуете производственную базу, расширяете линейку обслуживаемой техники, сохраняя при этом лучшие традиции и преемственность поколений. Убежден, что вашему коллективу, который отличается высоким профессионализмом, ответственностью и преданностью родному предприятию, по плечу самые сложные задачи и большие достижения», – подчеркнул Александр Лукашенко.