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В вузах Беларуси стартовал основной прием документов

12 июля 2026 08:24
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В вузах Беларуси стартовал основной прием документов. В 2026 году высшие учебные заведения страны готовы принять без малого 50 тысяч абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В вузах Беларуси стартовал основной прием документов-2

Большинство из них – на бюджетную форму. В лидерах по набору – будущие инженеры, педагоги и медики. Подать документы на бюджет необходимо по 17 июля. Для удобства поступающих работает электронная очередь. Забронировать дату и время визита в приемную комиссию можно заранее через личный кабинет на сайте РИКЗ.

# Вступительная кампания

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