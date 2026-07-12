В вузах Беларуси стартовал основной прием документов. В 2026 году высшие учебные заведения страны готовы принять без малого 50 тысяч абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство из них – на бюджетную форму. В лидерах по набору – будущие инженеры, педагоги и медики. Подать документы на бюджет необходимо по 17 июля. Для удобства поступающих работает электронная очередь. Забронировать дату и время визита в приемную комиссию можно заранее через личный кабинет на сайте РИКЗ.