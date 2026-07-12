Премьера балета «Соловей» прошла в Музыкальном театре

В основе постановки – бессмертный сюжет Андерсена о китайском императоре, который променял живую птицу на золотую игрушку. И лишь оказавшись на краю гибели, герой понимает: настоящее искусство невозможно заменить даже самым совершенным механизмом. Премьера, которую точно стоит увидеть.

Сергей Микель, главный балетмейстер классического балета Белорусского государственного академического музыкального театра:

Вообще, у Андерсена, у Стравинского это механическая птица. И очень часто постановщики прибегают к разным ходам художественным. Потому что сама сложность в образах – это механический соловей. Как его исполнить, чтобы это было не банально? И важно было продумать вот эту красоту именно механического соловья. И потом у нас с художником-постановщиком пришло решение, что это должна быть фарфоровая птица, резная. Отсылка к китайскому фарфору. Такому тонкому, даже где-то прозрачному.

Создатели спектакля пошли дальше и через яркую сценическую метафору в подтексте говорят уже о противостоянии искусственного интеллекта и живого человеческого начала. Следующий премьерный показ «Соловья» пройдет в Белорусском государственном академическом музыкальном театре 22 июля.