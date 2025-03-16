Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара в Северной Македонии

В городе Кочани Северной Македонии во время концерта в дискоклубе произошел пожар, в результате которого, по последним данным, погибли 59 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В основном это молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. Кроме этого, еще более 150 человек пострадали. С разными травмами они доставлены в больницу. Предположительно возгорание случилось из-за неосторожного обращения с пиротехникой.

В Беларуси с большой болью и печалью восприняли новость о трагедии. Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара.