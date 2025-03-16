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Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара в Северной Македонии

16 марта 2025 17:28
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В городе Кочани Северной Македонии во время концерта в дискоклубе произошел пожар, в результате которого, по последним данным, погибли 59 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара в Северной Македонии-2

В основном это молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. Кроме этого, еще более 150 человек пострадали. С разными травмами они доставлены в больницу. Предположительно возгорание случилось из-за неосторожного обращения с пиротехникой.

В Беларуси с большой болью и печалью восприняли новость о трагедии. Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара.

Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара в Северной Македонии-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
В этот тяжелый для Северной Македонии час от имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, передаю слова искренней поддержки всем, кого затронула эта трагедия, а также пожелания скорейшего выздоровления потерпевшим.

# Александр Лукашенко # Пожар

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