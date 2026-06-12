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Лукашенко выразил соболезнования Президенту Зимбабве в связи с гибелью детей в ДТП

12 июня 2026 13:35
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Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи с гибелью детей в результате происшествия с микроавтобусом рядом с городом Гверу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие об этом трагическом происшествии. Президент передал слова поддержки родным и близким погибших, желая скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Лукашенко выразил соболезнования Президенту Зимбабве в связи с гибелью детей в ДТП-2

Напомним, 7 детей погибли 10 июня в центральной части Зимбабве во время пожара в школьном микроавтобусе. Несовершеннолетние оказались заблокированы в горящем салоне. Всего в транспортном средстве находились 24 школьника. 11 учеников и водитель получили ранения и были госпитализированы. Автобус вспыхнул внезапно во время движения. По версии полиции, причиной возгорания могло стать повреждение газового баллона или канистры с бензином.

Президент Зимбабве назвал случившееся национальным бедствием. Это позволит экстренно направить средства и психологическую поддержку семьям жертв.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Зимбабве

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