Лукашенко выразил соболезнования Президенту Зимбабве в связи с гибелью детей в ДТП

Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи с гибелью детей в результате происшествия с микроавтобусом рядом с городом Гверу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие об этом трагическом происшествии. Президент передал слова поддержки родным и близким погибших, желая скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, 7 детей погибли 10 июня в центральной части Зимбабве во время пожара в школьном микроавтобусе. Несовершеннолетние оказались заблокированы в горящем салоне. Всего в транспортном средстве находились 24 школьника. 11 учеников и водитель получили ранения и были госпитализированы. Автобус вспыхнул внезапно во время движения. По версии полиции, причиной возгорания могло стать повреждение газового баллона или канистры с бензином.
Президент Зимбабве назвал случившееся национальным бедствием. Это позволит экстренно направить средства и психологическую поддержку семьям жертв.