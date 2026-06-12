Лукашенко выразил соболезнования Президенту Зимбабве в связи с гибелью детей в ДТП

Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи с гибелью детей в результате происшествия с микроавтобусом рядом с городом Гверу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие об этом трагическом происшествии. Президент передал слова поддержки родным и близким погибших, желая скорейшего выздоровления всем пострадавшим.