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Вьетнаму передан гуманитарный груз, направленный по поручению Лукашенко

12 июня 2026 11:41
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27 тонн гуманитарной помощи Вьетнаму, направленной по личному поручению Президента Александра Лукашенко, официально переданы в морском порту Дананга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вьетнаму передан гуманитарный груз, направленный по поручению Лукашенко-2

Минск оперативно откликнулся на просьбу Ханоя о содействии в ликвидации последствий разрушительных наводнений, которые нанесли серьезный ущерб центральным районам Вьетнама. Пострадавшие регионы, включая наиболее затронутую стихией провинцию Куангчи, получили партию товаров исключительно белорусского производства: продукты питания, текстиль и предметы первой необходимости. Груз приняло руководство департамента по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама.

# Александр Лукашенко

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