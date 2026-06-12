Вьетнаму передан гуманитарный груз, направленный по поручению Лукашенко

27 тонн гуманитарной помощи Вьетнаму, направленной по личному поручению Президента Александра Лукашенко, официально переданы в морском порту Дананга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск оперативно откликнулся на просьбу Ханоя о содействии в ликвидации последствий разрушительных наводнений, которые нанесли серьезный ущерб центральным районам Вьетнама. Пострадавшие регионы, включая наиболее затронутую стихией провинцию Куангчи, получили партию товаров исключительно белорусского производства: продукты питания, текстиль и предметы первой необходимости. Груз приняло руководство департамента по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама.