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Беларусь и Кыргызстан подписали план двустороннего сотрудничества в военной сфере на 2026-й

27 ноября 2025 07:25
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Сверить часы по ключевым направлениям межведомственного взаимодействия. В Бишкеке 26 ноября состоялась встреча министров обороны Беларуси и Кыргызстана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Кыргызстан подписали план двустороннего сотрудничества в военной сфере на 2026-й-2

Генерал-лейтенант Виктор Хренин и генерал-майор Руслан Мукамбетов подписали план двустороннего сотрудничества на 2026 год. Документ предусматривает совместные мероприятия, обмен опытом и укрепление взаимодействия между военными ведомствами.

Белорусский министр отметил, что Кыргызстан играет важную роль в обеспечении стабильности Центральной Азии, а это напрямую влияет на безопасность всего пространства ОДКБ. Стороны подчеркнули, что военнослужащие обеих стран регулярно участвуют в совместных учениях. Подписание плана стало очередным шагом в развитии стратегического партнерства, направленного на укрепление региональной безопасности и расширение практического взаимодействия. 

# Беларусь-Кыргызстан # Международное сотрудничество # Виктор Хренин

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