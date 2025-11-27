Дан старт межгосударственной Премии «Лучший стандартизатор СНГ – 2026»

Конкурс на соискание межгосударственной Премии Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) за достижения в области стандартизации объявлен в странах Содружества впервые.

Инициатива направлена на поощрение разработчиков межгосударственных стандартов (ГОСТ) и продвижение межгосударственной стандартизации, вовлечение в нее молодых специалистов, консолидацию ресурсов государственных органов и бизнес-сообщества в данной сфере.

Конкурс также призван содействовать повышению качества и конкурентоспособности продукции и (или) услуг организаций стран СНГ, устранению технических барьеров в торговле, стимулированию экспорта, внедрению инновационных технологий и методов. Он будет проводиться раз в два года и отмечать достижения как специалистов, так и коллективов организаций, участвующих в работах по межгосударственной стандартизации.

Ответственным за организацию конкурса является национальный орган по стандартизации страны, председательствующей в МГС. Сейчас эти функции возложены на Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (Кыргызстандарт).

Премия присуждается в пяти номинациях: «За практический вклад в разработку межгосударственных стандартов, имеющих большое экономическое и социальное значение для СНГ», «За вклад в образовательную и учебно-просветительную деятельность в области межгосударственной стандартизации и смежных с ней дисциплин», «За вклад в развитие научно-методических основ межгосударственной стандартизации», «За вклад молодых специалистов в научно-исследовательскую и практическую деятельность по межгосударственной стандартизации и смежных с ней дисциплин», «За значительный вклад в развитие межгосударственной стандартизации».

Основными критериями присуждения награды являются значительный вклад в развитие межгосударственной стандартизации как ключевого фактора социально-экономического развития государств – участников СНГ, общественное признание заслуг и социально-значимая деятельность в области межгосударственной стандартизации и смежных с ней дисциплин, учебно-просветительная деятельность, популяризация межгосударственной стандартизации в странах СНГ.

Выдвигать кандидатов могут участники работ по межгосударственной стандартизации СНГ: предприятия и организации, общественные объединения, научные, образовательные и экспертные организации. Кандидатом может быть как одно физическое лицо, так и коллектив соискателей (не более 5 человек). Все конкурсанты должны обязательно согласовать свое участие с национальным органом по стандартизации, на территории которого они осуществляют свою деятельность.

Лауреатам вручаются дипломы и нагрудные знаки. Данные о победителях заносятся в реестр лауреатов Премии, ведение которого осуществляет Бюро по стандартам МГС.

Церемония награждения будет приурочена к проведению 69-го заседания МГС в июне – июле 2026 г. в Кыргызской Республике. Заявки на участие принимаются с 17 ноября 2025 года по 1 марта 2026 года на e-mail awardcouncil11@gmail.com, телефоны для справок: +996 771 071120 (whatsapp, telegram); +996 312 625771.