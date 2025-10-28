Лукашенко выразил надежду, что Беларусь и Чехия в будущем преодолеют существующую турбулентность

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Чехии с национальным праздником – Днем возникновения независимого чехословацкого государства. Глава государства выразил надежду на то, что, несмотря на геополитические вызовы и политическую конъюнктуру, уже в ближайшем будущем Минск и Прага преодолеют существующую турбулентность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отношения между нашими странами переживали как времена подъема, оживления политических, деловых и культурных контактов, так и периоды регресса. Однако положительного было больше, потенциал белорусско-чешского взаимодействия далеко не исчерпан. Беларусь всегда открыта для конструктивного сотрудничества с Чехией по всем направлениям взаимного интереса на принципах партнерства, доверия и равноправия» – подчеркнул Президент.