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Лукашенко выразил надежду, что Беларусь и Чехия в будущем преодолеют существующую турбулентность

28 октября 2025 06:45
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Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Чехии с национальным праздником – Днем возникновения независимого чехословацкого государства. Глава государства выразил надежду на то, что, несмотря на геополитические вызовы и политическую конъюнктуру, уже в ближайшем будущем Минск и Прага преодолеют существующую турбулентность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко выразил надежду, что Беларусь и Чехия в будущем преодолеют существующую турбулентность-2

«Отношения между нашими странами переживали как времена подъема, оживления политических, деловых и культурных контактов, так и периоды регресса. Однако положительного было больше, потенциал белорусско-чешского взаимодействия далеко не исчерпан. Беларусь всегда открыта для конструктивного сотрудничества с Чехией по всем направлениям взаимного интереса на принципах партнерства, доверия и равноправия» – подчеркнул Президент.

# Беларусь-Чехия # Чехия # Александр Лукашенко

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