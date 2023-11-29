Лукашенко вылетел в Дубай на саммит ООН по борьбе с изменением климата

Белорусский борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск. Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В Дубае Александр Лукашенко примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата под эгидой ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В глобальном форуме планируется широкое участие первых лиц, внушительный и представительный состав делегаций.

Глава нашего государства озвучит подходы и предложения Беларуси по решению глобальных вопросов климатической и экологической безопасности, а также проведет на полях саммита ряд встреч и переговоров – не только с представителями ОАЭ, но также Африканского континента. Эти встречи Президент анонсировал в начале недели, когда во Дворце Независимости обсуждали международную повестку. Как подчеркнул Александр Лукашенко, дальняя дуга сотрудничества не означает, что эти страны для нас дальние. Со многими у нас хорошие отношения, в том числе торгово-экономические.