Прямой эфир

Лукашенко вылетел в Дубай на саммит ООН по борьбе с изменением климата

29 ноября 2023 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусский борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск. Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В Дубае Александр Лукашенко примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата под эгидой ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В глобальном форуме планируется широкое участие первых лиц, внушительный и представительный состав делегаций.

Лукашенко вылетел в Дубай на саммит ООН по борьбе с изменением климата-1

Глава нашего государства озвучит подходы и предложения Беларуси по решению глобальных вопросов климатической и экологической безопасности, а также проведет на полях саммита ряд встреч и переговоров – не только с представителями ОАЭ, но также Африканского континента. Эти встречи Президент анонсировал в начале недели, когда во Дворце Независимости обсуждали международную повестку. Как подчеркнул Александр Лукашенко, дальняя дуга сотрудничества не означает, что эти страны для нас дальние. Со многими у нас хорошие отношения, в том числе торгово-экономические.

# ООН # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Учебные центры ДОСААФ получили 20 новых автомобилей Lada
29 ноября 2023 07:05

Учебные центры ДОСААФ получили 20 новых автомобилей Lada

Белорусские депутаты рассмотрят несколько законопроектов – один касается блогеров и рекламы
29 ноября 2023 06:42

Белорусские депутаты рассмотрят несколько законопроектов – один касается блогеров и рекламы

«Эмоции притупляются». Почему важно выстроить семейную иерархию?
28 ноября 2023 20:20

«Эмоции притупляются». Почему важно выстроить семейную иерархию?