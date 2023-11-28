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«Эмоции притупляются». Почему важно выстроить семейную иерархию?

28 ноября 2023 20:20
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Безусловно, каждый из нас говорит на разных языках любви и по-разному проявляет чувства – словом, делом, поступками, вниманием, заботой или ласками. Причем со своей второй половинкой желательно быть на одной волне, иначе вы перестанете друг друга понимать, и отношения могут дать трещину. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Эмоции притупляются». Почему важно выстроить семейную иерархию?-1

Евгений Куренчанин, семейный медиатор, учредитель центра сохранения семьи:
Люди встречаются изначально на эмоциях. Гормональный всплеск произошел классный. Потом эмоции притупляются, и идет уважение за счет понимания системы семьи, иерархии. Когда пара понимает эту иерархию и четко соблюдает, происходит великолепие и семейное долголетие. Я семью в том числе изучаю через призму цифр. У каждого ребенка в дате рождения заложено предназначение. Все это абсолютно легко можно высчитать по дате рождения.

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# Психология # общество # Фотофакт

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