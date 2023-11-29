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Белорусские депутаты рассмотрят несколько законопроектов – один касается блогеров и рекламы

29 ноября 2023 06:42
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На очередное заседание десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва собираются сегодня, 29 ноября, депутаты. В Овальном зале рассмотрят несколько законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа».

Белорусские депутаты рассмотрят несколько законопроектов – один касается блогеров и рекламы-1

В первом чтении будет представлен документ по вопросам рекламы. Он, в частности, уточняет порядок формирования реестра распространителей рекламы, а именно прописывает обязанность блогеров, которые рекламируют в своих соцсетях товары, быть включенными в этот государственный информационный ресурс. Ориентир здесь – интересы покупателей и защита их прав. Несколько законопроектов депутаты рассмотрят во втором чтении: новации касаются управления жилищным фондом и его эксплуатации, деятельности религиозных организаций, вопросов лицензирования и работы органов прокуратуры. Также парламентарии обсудят международный документ – межправительственное соглашение о взаимной отмене виз между Беларусью и Никарагуа.

# Закон # общество # Фотофакт

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