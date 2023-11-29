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Учебные центры ДОСААФ получили 20 новых автомобилей Lada

29 ноября 2023 07:05
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Ключи от новых автомобилей переданы представителям минского учебного центра ДОСААФ. Автопарк пополнили легковые машины Lada Granta, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учебные центры ДОСААФ получили 20 новых автомобилей Lada-1

Всего по стране закуплено 20 новых авто. Половина для столицы. Теперь ученики смогут отрабатывать навыки с еще большим комфортом. Обновляется автопарк ДОСААФ постоянно, что позволяет сохранить высокий уровень технической готовности учебных автомобилей и успешно подготавливать водителей категории Б. Только за последние пять лет закуплено более 400 машин.

Учебные центры ДОСААФ получили 20 новых автомобилей Lada-4

Андрей Некрашевич, председатель Центрального совета Республиканского государственно-общественного объединения ДОСААФ:
В канун Нового года президиумом Центрального совета было принято решение о закупке 20 новых автомобилей в интересах наших автомобильных школ. Что мы и сделали. И сегодня в торжественной обстановке именно тем организациям, тем автошколам, которые наиболее в этом нуждаются, а также лучшим из них, мы сегодня вручили ключи от новых «Лад». Безусловно, будет способствовать и качеству обучения, и некоторой привлекательности для наших курсантов. Потому что, думаю, каждый желает учиться водить на новом автомобиле.

ДОСААФ готовит водителей всех категорий по всей стране. Материальная база включает учебные кассы, лаборатории, автодромы, а также около 1 700 единиц транспорта.

# ДОСААФ в Беларуси # общество # Фотофакт

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