Лукашенко встретился с экс-президентом Молдовы Додоном

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 12 июля, встретился в Минске с экс-лидером Молдовы Игорем Додоном. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Принимая гостя во Дворце Независимости, глава нашего государства в начале встречи поблагодарил молдавского политика Игоря Додона за приезд. Лукашенко обозначил, что в Беларуси важно услышать из первых уст о ситуации, которая происходит там и как живут наши братья-молдоване.

Президент отметил, что наша страна готова к сотрудничеству с Молдовой и здесь очень желают, чтобы там был порядок, а сложные времена завершились. «Вы от нас оторваны войной, к сожалению. Логистика усложнилась. Но мир тесен и безнадежных ситуаций нет», – сказал Лукашенко.

Обращаясь к Додону, Лукашенко также отметил, что если у руководства и народа этой страны будет желание вернуться к сотрудничеству, «мы готовы через Вас оказать содействие и восстановить все, что было утеряно».

Фото: president.gov.by