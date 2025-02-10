Как удержать молодёжь в деревне и наша продбезопасность – Анатолий Линевич в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Ну, я считаю себя белорусом коренным и хотел, чтобы вы так же выглядели, как и я.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Итак, сегодня мы будем готовить картофельные галушки по-пружански.
Анатолий Линевич:
Именно по-пружански.
Александр Осенко:
Очень вкусно.
Анатолий Линевич:
Это мы уже потом попробуем.
Александр Осенко:
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
Анатолий Линевич:
Да.
Александр Осенко:
Знаете, меня радует такая позиция министра.
Александр Осенко:
Почему именно сельское хозяйство?
Анатолий Линевич:
Желание что-то сделать на земле хорошее. Вот до сих пор это и делаю.
Александр Осенко:
Вот сейчас экспериментальные поля есть, квадрокоптеры.
Анатолий Линевич:
Движение вперед обязательно есть и будет.
Александр Осенко:
Так, ну что, забросим сало?
Анатолий Линевич:
Пока есть сало, Беларусь живет.
Александр Осенко:
Чем можно удержать молодежь в деревне?
Анатолий Линевич:
Президент не один раз говорил, что на 99 % все зависит от руководителя.
Александр Осенко:
Мы себя обеспечиваем полностью, правильно?
Анатолий Линевич:
Мы в безопасности, в продовольственной безопасности.
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