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Как удержать молодёжь в деревне и наша продбезопасность – Анатолий Линевич в «Рецепте настоящего белоруса»

10 февраля 2025 19:51
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Как удержать молодёжь в деревне и наша продбезопасность – Анатолий Линевич в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Ну, я считаю себя белорусом коренным и хотел, чтобы вы так же выглядели, как и я.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Итак, сегодня мы будем готовить картофельные галушки по-пружански.

Анатолий Линевич:
Именно по-пружански.

Как удержать молодёжь в деревне и наша продбезопасность – Анатолий Линевич в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Очень вкусно.

Анатолий Линевич:
Это мы уже потом попробуем.

Александр Осенко:
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.

Анатолий Линевич:
Да.

Александр Осенко:
Знаете, меня радует такая позиция министра.

Как удержать молодёжь в деревне и наша продбезопасность – Анатолий Линевич в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Почему именно сельское хозяйство?

Анатолий Линевич:
Желание что-то сделать на земле хорошее. Вот до сих пор это и делаю.

Александр Осенко:
Вот сейчас экспериментальные поля есть, квадрокоптеры.

Анатолий Линевич:
Движение вперед обязательно есть и будет.

Как удержать молодёжь в деревне и наша продбезопасность – Анатолий Линевич в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Так, ну что, забросим сало?

Анатолий Линевич:
Пока есть сало, Беларусь живет.

Александр Осенко:
Чем можно удержать молодежь в деревне?

Анатолий Линевич:
Президент не один раз говорил, что на 99 % все зависит от руководителя.

Александр Осенко:
Мы себя обеспечиваем полностью, правильно?

Анатолий Линевич:
Мы в безопасности, в продовольственной безопасности.

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 16 февраля, на РТР-Беларусь в 10:15.

# Интервью # Александр Осенко # Анатолий Линевич

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