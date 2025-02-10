Как удержать молодёжь в деревне и наша продбезопасность – Анатолий Линевич в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Ну, я считаю себя белорусом коренным и хотел, чтобы вы так же выглядели, как и я. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Итак, сегодня мы будем готовить картофельные галушки по-пружански. Анатолий Линевич:

Именно по-пружански.

Александр Осенко:

Очень вкусно. Анатолий Линевич:

Это мы уже потом попробуем. Александр Осенко:

Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Анатолий Линевич:

Да. Александр Осенко:

Знаете, меня радует такая позиция министра.

Александр Осенко:

Почему именно сельское хозяйство? Анатолий Линевич:

Желание что-то сделать на земле хорошее. Вот до сих пор это и делаю. Александр Осенко:

Вот сейчас экспериментальные поля есть, квадрокоптеры. Анатолий Линевич:

Движение вперед обязательно есть и будет.